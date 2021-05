Fin du verrouillage: Boris plus optimiste quant à l’assouplissement de l’étape 4 comme prévu le 21 juin | UK | Nouvelles

La propagation explosive du B.1.617.2 dans certaines parties du Royaume-Uni avait soulevé des doutes quant à la possibilité de poursuivre l’étape finale. Mais de nouvelles données suggèrent que la variante indienne (B.1.617.2) n’est peut-être pas aussi contagieuse qu’on le craignait au départ. L’étape 4 envisage l’assouplissement de presque toutes les règles de distanciation sociale, ainsi que l’ouverture de boîtes de nuit et verrait presque un retour complet à la vie pré-pandémique. Plus tôt dans la semaine, un porte-parole du gouvernement a admis que la nouvelle souche pourrait “rendre plus difficile le passage à l’étape 4.”

Cependant, de nouveaux chiffres montrent que les admissions à l’hôpital sont “assez stables” dans les différents hotspots.

Dans le même temps, les scientifiques pensent maintenant que la variante indienne n’est pas aussi transmissible qu’on le pensait, ce qui signifie que le NHS est moins susceptible d’être dépassé par les patients Covid.

M. Johnson a déclaré mercredi au Comité des députés conservateurs de 1922: “Je sais que les nouvelles variantes suscitent des inquiétudes.

“Mais nous ne voyons rien qui suggère que nous devions nous écarter de la feuille de route.”

Au départ, le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) pensait que le B.1.617.2 pourrait se propager 50% plus rapidement que la variante Kent.

Il y avait même des estimations de l’Inde suggérant qu’il était 60 pour cent plus contagieux.

LIRE LA SUITE: Boris Johnson sous le feu de la crise de la dette de la pharmacie Covid

Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a émis une note plus prudente que le Premier ministre lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré aux journalistes qu’il était encore trop tôt pour dire si les restrictions pourraient être entièrement levées d’ici le 21 juin.

“Nous rendrons une décision le 14 juin, en utilisant toutes les informations dont nous disposons jusque-là”, a-t-il déclaré.