Fin du verrouillage: la levée des restrictions en Angleterre constitue une menace pour le monde entier, selon des scientifiques | Royaume-Uni | Nouvelles

Vendredi, des scientifiques du monde entier et des conseillers gouvernementaux du monde entier se sont réunis virtuellement pour avertir le Royaume-Uni que les plans de la « Journée de la liberté » du 19 juillet constituent un « danger pour le monde ». Plus de 1 200 experts ont signé une lettre au journal médical Lancet avertissant que les plans de Boris Johnson sont « dangereux et prématurés ».

Le Premier ministre a confirmé qu’à partir du lundi 19 juillet, la plupart des restrictions de Covid seront levées – mais les gens sont invités à procéder avec “prudence”.

“Il est absolument vital que nous procédions maintenant avec prudence … nous ne pouvons pas simplement revenir instantanément de lundi à la vie telle qu’elle était avant Covid”, a déclaré lundi Boris Johnson.

L’avertissement survient alors que les craintes grandissent à propos de la variante Delta Covid et de son potentiel de propagation mondiale à un rythme soutenu.

Christina Pagel, directrice de l’unité de recherche opérationnelle clinique de l’UCL de Londres, a souligné l’inquiétude d’une nouvelle variante émergeant cet été.

“Le monde regarde la crise évitable actuelle se dérouler au Royaume-Uni”, a-t-il écrit sur Twitter avant l’événement.

Vendredi a vu le plus grand nombre de cas de Covid enregistrés en une journée au Royaume-Uni depuis la mi-janvier.

Au total, 51 870 personnes ont été testées positives au Covid et 49 décès ont été enregistrés.

Le 12 juillet, 717 personnes ont été admises à l’hôpital avec des symptômes de Covid, soit une augmentation de 43% au cours des sept derniers jours.

« S’ouvrir alors que la pandémie se propage encore n’a pas de sens pour la protection du public », a déclaré lors du sommet Yaneer Bar-Yam, président du New England Complex Systems Institute et fondateur du World Health Network.

« Tout le monde est touché une fois que la pandémie est hors de contrôle. »

Shu-Ti Chiou, président fondateur de la Fondation taïwanaise pour la santé et le développement durable, a fait part de ses inquiétudes concernant Long Covid chez les jeunes qui n’ont pas encore reçu le vaccin.

Elle a dit qu’il y avait des gens « laissés pour compte » dans le plan du premier ministre.