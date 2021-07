Fin du verrouillage: le jour de la liberté confirmé – mais les masques restent et les passeports vaccinaux SERONT nécessaires | Politique | Nouvelles

in

Après 17 mois de vie sous les règles draconiennes du Covid, l’Angleterre devrait être libérée des griffes de la pandémie en début de semaine prochaine. Le secrétaire à la Santé a déclaré aux députés que la plupart des restrictions légales sur les coronavirus seront levées à partir de lundi prochain alors que le pays poursuit son retour à la normalité.

L’étape 4 de la feuille de route du gouvernement devait initialement avoir lieu le 21 juin, mais a été repoussée de quatre semaines pour permettre à davantage de personnes d’être doublement vaccinées.

Près des deux tiers de la population adulte (66%) du Royaume-Uni ont désormais reçu deux doses de piqûres de coronavirus, tandis que 87,1% ont eu au moins une injection.

Mais en confirmant les plans visant à mettre fin aux restrictions légales, M. Javid a annoncé de nouvelles directives sur les masques faciaux et les certificats de vaccin – surnommés passeports vaccinaux – pour les grands événements.

Alors que les masques faciaux ne seront plus légalement exécutoires, les ministres publient des directives exhortant le public à continuer de les porter dans les espaces publics clos.

Alors que les Britanniques ne risquent plus d’être condamnés à une amende pour ne pas porter de masque dans un train de banlieue ou dans un magasin, on s’attendra fortement à ce qu’ils continuent à le faire.

M. Javid a également annoncé que des lieux tels que les discothèques et les stades de football seront encouragés à introduire la certification du vaccin contre le coronavirus.

Le gouvernement conseillera aux plus grands sites d’exiger des clients qu’ils présentent une preuve de deux vaccins, un test de flux latéral négatif au cours des 48 dernières heures ou une preuve d’immunité naturelle via un test PCR positif au cours des six derniers mois, pour entrer.

Les responsables pensent que le système de passeport contribuera à limiter la propagation de l’infection, tout en encourageant les jeunes Britanniques à se faire piquer.

La levée des restrictions intervient malgré une augmentation du nombre de cas et d’hospitalisations.

Au cours de la semaine dernière, 221 052 nouvelles infections ont été enregistrées à la suite d’un test Covid positif, soit une augmentation de 27,3% de la moyenne sur sept jours.

Au cours de la même période, il y a également eu une augmentation de 56,6% des hospitalisations, avec 563 admissions hier.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que malgré l’augmentation du taux d’infection, le déploiement réussi du programme de vaccination signifie que les ministres se sentent confiants quant à la levée des restrictions.

Boris Johnson tiendra un briefing télévisé depuis Downing Street à 17 heures pour confirmer les changements au public.

Plus à venir…