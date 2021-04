Fin du verrouillage: l’expert prédit une nouvelle normalité – «Covid restera une menace … peut-être pour toujours» | UK | Nouvelles

D’autres domaines qui changeront dans un monde post-Covid «nouveau normal» comprendront des conseils sur les événements de masse et les lieux intérieurs selon le virologue.

Il a dit qu’il y aura probablement “des changements et plus de prudence là-bas”, ajoutant: “Je pense que beaucoup de gens seront plus prudents par leur propre motivation après l’expérience avec COVID-19.”

De plus, a-t-il déclaré, «la nourriture, le libre-service et les buffets peuvent être organisés différemment».

Mais ce ne sont pas seulement les interactions sociales et les événements qui changeront à jamais.

Le professeur Michaelis a déclaré que de nouvelles variantes et le retour du virus resteraient également une menace sinistre.

Le professeur a déclaré à Express.co.uk: «D’une certaine manière, nous devrons apprendre ce que nous pouvons faire sans provoquer d’autres pics de COVID-19 ou même des vagues.

«Si la situation devient incontrôlable, des restrictions devront être réintroduites et nous devrons apprendre à faire mieux.

«Nous voyons déjà émerger de nouvelles variantes de virus qui peuvent infecter des individus, qui avaient déjà été infectés, et qui ne sont pas couverts par les vaccins actuels.

«De plus, les vaccins COVID-19 ne protégeront très probablement les individus que pendant un temps limité, peut-être entre six mois et quelques années.

«Par conséquent, il est probable que nous nous habituerons aux vaccinations annuelles contre le COVID-19 de la même manière que nous le savons d’après le vaccin antigrippal annuel.»

À l’avenir, le seul moyen de garder la survie du virus sous contrôle est la «suppression à de très faibles nombres» selon le professeur Michaelis.