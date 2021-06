Fin du voyage pour les Lakers

Premier, Phoenix Suns : Celui qui avance, celui qui a autant de chances que n’importe qui de gagner l’Ouest et d’être en finale NBA 2021. Oui, c’est une saison tellement ouverte, quelque chose à laquelle nous n’étions pas habitués après une ère Warriors suivie d’une saison à débattre qui était quoi entre les deux équipes de Los Angeles. Que, 2019-20, celui de la pandémie, les Suns l’aient passé au retour de l’enfer. Après une étape infâme, de nombreuses pertes en piste et encore plus dans les dépêches, ilÀ son arrivée sur le banc, Monty Williams a redémarré l’équipe de l’Arizona. Dans la bulle, les Suns ne sont pas entrés dans le jeu du miracle malgré leur très bon décrochage : ils ont remporté leurs huit matchs et ont laissé l’arôme d’une recette presque prête à servir. Le 16 novembre, ils ont parié sans crainte de prendre Chris Paul malgré ses 35 (maintenant 36) ans. Et voici Phoenix Suns, avec des options très réelles pour gagner l’Occident, pour se battre pour le ring NBA.

Vient maintenant les Denver Nuggets, une formidable série pour une place en fin de Conférence. Celui dans lequel les Suns commencent avec un avantage de terrain et comme favoris. Ils ont remporté 51 matchs en saison régulière de 71, 70,8 % de victoires, soit près de 60 victoires en saison régulière standard. C’est l’élite : seuls les Utah Jazz (52-20) ont fait mieux. Et lors de la deuxième partie du championnat, ceux de l’Arizona ont semblé aussi bons, sûrement meilleurs, que ceux de Salt Lake City. Monty Williams a commandé et rempli de sens un groupe profond, très bien construit dans les bureaux par James Jones (triple et éternel écuyer de LeBron James sur les pistes), avec un énorme jeune talent (Devin Booker, DeAndre Ayton, Mikal Bridges, Cam Johnson) et le leadership de l’un des meilleurs gardiens de l’histoire, un Chris Paul qui est toujours à la recherche de ses premières finales : il fait face à une précieuse opportunité de les disputer après avoir navigué dans cette égalité avec une blessure à l’épaule qui a mis les Suns en échec il y a quelques jours à peine.

Mais il n’y avait aucun cas, pas si cela dépendait des blessures. Les Lakers, boiteux, ont livré la série (4-2) lors du sixième match à Staples. Trois défaites consécutives sur un 1-2 prometteur. Deux victoires consécutives, un caméo de sa défense épique, des traces de domination de LeBron James et Anthony Davis… un mirage. Le temps passe vite dans les séries éliminatoires : il y a moins d’une semaine, dimanche, les Angelenos menaient 1-2 et dominaient près de la mi-temps du match 4, lorsque Caruso a servi un ballon à LeBron pour un jeu vidéo. Depuis, les Lakers n’ont rien fait d’autre que d’accumuler pertes, blessures et amertume. Et, enfin, remettre sa couronne de champion, courbée par les circonstances. Anthony Davis est tombé lors de ce quatrième match, avec des problèmes de genou et d’aine qui l’ont à peine laissé essayer au sixième : il a joué quelques minutes, absolument affaibli, et est parti entre des gestes de douleur. J’essaie. Kentavious-Caldwell-Pope était tombé, qui a alors fait de son mieux ; Alex Caruso est tombé, également blessé au sixième, et LeBron James n’a pas montré à 100% après sa grave blessure à la cheville.

Et il y a les Lakers. Son accumulation obscène de malheurs n’est sûrement pas un hasard. Un champion a en moyenne 141 jours de congé avant de commencer la défense de son titre. Contrainte par les télévisions, la NBA a cousu une nouvelle saison 71 jours après le dernier match de la finale 2020. Elle était redoutée par les Lakers et toutes les pièces sont sorties pile. Malgré une belle entame, celle qui visait très haut : 21-6 avant la première blessure grave, celle de Davis. Problème après problème, descente aux enfers de play in et pas un iota de santé quand les choses se corsent, en playoffs. Il est maintenant temps de reconstruire l’équipe autour de LeBron et Davis, de se lever et de se livrer à un autre tour avec le temps presse : LeBron aura 37 ans en décembre. L’été passera pour voir ce qui se passe avec presque tous les secondaires. Dennis Schröder n’a pas été à la hauteur et demandera beaucoup d’argent, il faut prendre des décisions sur Alex Caruso et Talen Horton-Tucker et il faut chercher des joueurs qui, pour un prix bas (trop ?), maintiennent la défensive. dureté mais donner, à l’époque, plus de tir extérieur. Un problème dramatique cette saison, celui des problèmes dramatiques.

Alors les Suns avancent, les Lakers se disent au revoir et la NBA aura un nouveau champion. Le sixième match (100-113) n’était rien d’autre que la cérémonie d’une mort consommée après la défaite du cinquième match. Caldwell-Pope a joué avec les facultés affaiblies, Caruso est allé aux vestiaires et Davis a été sur le terrain pendant un peu plus de cinq minutes, visiblement blessé. Les Lakers n’avaient pas le choix, et juste au cas où Devin Booker resterait furieux à Staples: il a marqué ses six premiers triples et a ajouté 22 points au premier quart seulement, un affichage merveilleux qui ne correspond pas à une nuit inconfortable: 14-36 ce premier partiel, 19-48 avant l’équateur du deuxième quart-temps. Les Lakers veulent déjà que ça se termine, se reposer. Les Suns se sont de plus en plus concentrés sur les Nuggets, qui venaient de diffuser les Blazers.

Le fait est que dans Une seconde mi-temps laide, pleine de coups de poing, de fautes dangereuses et de lancers francs, les Lakers sont au moins repartis avec fierté. Il leur restait des actions inutiles et il leur manquait un peu plus de point pour vraiment effrayer. Son -29 est passé à -10 (76-89 à la fin du troisième quart-temps, 84-94 à huit minutes de la fin) alors que les Suns étaient inexpérimentés, empêtrés dans une bataille de coups et de bavardages et se sont imposés un dernier exercice de contrôle. avec le dribble incessant de points de Devin Booker (au final 47, 8/10 en triple).

LeBron (29 + 9 + 7) a essayé dans cette seconde mi-temps, mais a été éliminé au premier tour. Un endroit étrange pour lui. Caldwell-Pope a tout donné, Marc Gasol a commencé parce qu’Andre Drummond a disparu de la carte, Schröder s’est quelque peu amélioré mais pas assez, et Kuzma a poursuivi sa terrible série de buts. Et son équipe, cette fois, avait besoin de points. En voyant les problèmes qu’ils ont accumulés, presque rien n’aurait suffi à ces Lakers contre les Suns qui avancent avec tout le mérite et les galons. Une équipe montante, ultra compétitive et face à une belle opportunité lors de ses premiers playoffs depuis 2010. Jusqu’à présent, ils ont renversé le champion. Mortellement blessé, mais champion à ce jour. La NBA aura un nouveau roi.