Fin d’un extraordinaire 69 Rally Costa Brava

22/11/2021 à 16:06 CET

Sport.es

Avec la remise des prix, le 69 Rally Costa Brava a s’achève après deux jours intenses de compétition. 13 tronçons et 175 kilomètres contre la montre qui ont été un véritable défi pour les plus de 170 véhicules qui ont participé à cette édition du plus ancien rallye d’Espagne.

Le test a signifié la clôture de la saison pour le Compétitions européennes, espagnoles et catalanes de rallyes historiques, déterminant pour l’issue de tous les championnats en jeu. Des équipes de 20 nationalités différentes ont eu l’expérience de participer à l’un des rallyes historiques les plus prestigieux d’Europe.

Alex romani, Président du Club RallyClassics : « C’était fantastique de se retrouver un an et huit mois plus tard au Rallye Costa Brava. Nous avons vécu un week-end extraordinaire, avec un rallye plus long avec un épicentre à Gérone, et le nouvel emplacement du parc d’assistance à Fornells de la Selva a été un grand succès. De plus, les nouveaux regroupements à Palamós et Santa Coloma de Farners nous ont permis d’apporter la magie des rallyes classiques à plus de fans. De l’organisation de RallyClassics nous n’avons que remercier les 400 personnes qui ont rendu possible le 69 Rally Costa Brava et ils en ont fait un week-end inoubliable & rdquor ;.

Résultats 69 Rally Costa Brava- FIA European Historic Rally Championship

Avec 41 véhicules engagés dans le Championnat d’Europe FIA ​​des Rallyes Historiques, il était clair dès la première étape du rallye que la victoire ne serait facile dans aucune des quatre catégories qui composent cette épreuve continentale.

Catégorie 4 Il a eu un haut niveau de participants, parmi lesquels le duo néerlandais s’est démarqué dès le début Mats van den Brand / Sander van Barschot (BMW M3), basé sur un pilotage rapide et spectaculaire qui les a menés à leur victoire dans cette catégorie, devant leurs coéquipiers de structure Pascal Perroud / Julie Amblard (BMW M3) et Antonio Sainz / David de la Puente (Subaru Legacy 2.0 Turbo 4RM). A défaut d’une pénalité de 1 minute pour dépassement dans un contrôle horaire, van den Brand / van Barschot ils auraient été l’équipe Speed ​​la plus rapide du rallye.

Au catégorie 3 l’équipe suédoise a gagné Christer Hedlund / Ida Lidebjer (Ford Escort RS1800), tandis qu’avec monture identique, catégorie 2 C’était pour le duo galicien Xesús Ferreiro / Xabier Anido (Ford Escorte RS1800). Les pilotes Melide Motorsport étaient également l’équipe de vitesse la plus rapide du rallye et ils ont revalidé la victoire au Rallye Costa Brava qu’ils avaient déjà remportée en 2014.

Finalement, catégorie 1 tomba entre les mains de Antonio Parisi / Giuseppe D’Angelo (Porsche 911S). Le titre continental qui restait à trancher dans cette épreuve, celui de la catégorie 2, revenait finalement aux Tchèques Vojtech Stajf / Vladimir Zelinka (Opel Kadett C GT/E).

Championnat d’Espagne des Rallyes pour Véhicules Historiques (Vitesse)Xesús Ferreiro / Xabier Anido (Ford Escort RS1800) étaient également l’équipe la plus rapide parmi les voitures de vitesse du CERVH, remportant la victoire en Pré 81, une catégorie dans laquelle ils avaient déjà été proclamés champions d’État en 2021. Parmi les Pré 90, les plus rapides étaient Antonio Sainz / David de la Puente (Subaru Legacy 2.0 Turbo 4WD), position en attendant les résultats officiels.

Parmi les Youngtimer, ils ont gagné Pau de las Heras / Gérard Alsina (Mitsubishi Lancer Evo VI), alors que le titre a été décidé en faveur de Rafa Diaz / Xabi Petralanda (Renault Clio 16S). Au catégorie 5, victoire pour Allan Holly / Angel Manzano (Mitsubishi Lancer Evo VI).

Campionat de Catalunya Ral·lis Véhicules Clàssics i Històrics (Vitesse)

Parmi les véhicules inscrits au concours catalan, Jordi Ventura / Josep Autet (Volkswagen Golf GTI) a remporté la victoire après avoir battu des véhicules plus puissants, tels que leurs poursuivants immédiats Thierry Marcobal / Justine Obrecht (BMW M3), avec Rubén Cervera / Cristina Inés (Ford Escort RS2000) en troisième position.

Championnat d’Espagne des Rallyes pour Véhicules Historiques (Regularity Sport)

Dans la plus rapide des catégories de régularité du CERVH, Marcos Fernández / Adolfo Gónzalez-Almuiña (Ford Escort RS2000) ont été les plus réguliers et aussi les plus performants, remportant plus de la moitié des sections disputées. Derrière lui ils ont fini Santiago Campos / Javier Alonso (Lancia Delta HF Intégrale 16V) et Jaime Carbonell / Enrique Carbonell (Ford Sierra Cosworth 4×4).

Campionat de Catalunya Regularitat Ral·lis d’Asfalt (Super Sport Regularity)

Dans l’épreuve homologue du concours catalan, nous sommes en tête de Jorge Villasán / Jordi Ibarra (Volkswagen Golf GTI), très constant tout au long du test et dépassant ainsi Ramón Dalmau / Antoni Moragas (BMW 325i). L’équipe Joaquim Gummà / Joaquim Turón (BMW 323i) a pris la troisième place. Les trois équipes ont été les plus régulières dans au moins une étape du rallye.

Championnat d’Espagne de rallye pour véhicules historiques (régularité)

Dans la régularité de la moyenne inférieure, le classement a été plus que serré tout au long du rallye. Enfin les expérimentés Carles Miró / Iván Matavacas (Porsche 911 SC) ont été les gagnants, après un dur combat avec Francisco Martínez / Adrian Fueyo (Volkswagen Golf GTI), qui avec ce résultat se sont proclamés champions nationaux de la spécialité. Ils les ont accompagnés sur le podium Antoni Verdaguer / Maria Jesús Mora (Porsche 944 Turbo). Entre les trois premières équipes, il n’y avait que 4,4 points d’écart.

Campionat de Catalunya Regularitat Ral·lis d’Asfalt (Sport de régularité)

Et dans la discipline catalane de faible régularité moyenne, ils étaient à nouveau Carles Miró / Iván Matavacas (Porsche 911 SC) qui a remporté la victoire, suivi de Antoni Verdaguer / Maria Jesús Mora (Porsche 944 Turbo) et l’équipe belge Kurt Declerck / Philipp Defreyne (Porsche 914/6), troisième avec seulement 0,6 point par rapport au deuxième classé.

De nombreux participants illustres au 69 Rally Costa Brava

Cette édition du plus ancien rallye d’Espagne a connu la présence de grands noms de ce sport. Des pilotes comme Maurizio Verini, vainqueur du Rallye Costa Brava 1975, ou Giorgio Schön, qui commémorait leur participation au rallye il y a maintenant 51 ans, ils ne voulaient pas manquer l’événement.

Avec eux se trouvaient l’entraîneur français Jacques almeras, accompagné d’un copilote de longue date tel que « Tilber & rdquor ;, ainsi que de nombreuses équipes Legend qui ont ravi les fans avec leurs véhicules spectaculaires. A noter également la participation croissante des femmes au rallye, qui a compté 4 pilotes et 40 copilotes.

70 Rallye Costa Brava : 17-20 mars 2022

L’année prochaine, le Rally Costa Brava reprendra ses dates habituelles en mars, et le fera pour célébrer son 70e édition dans le style. Cela signifie que ce sera la date de départ des compétitions européennes et espagnoles de rallye historique et qu’elle se tiendra dans seulement quatre mois.

Bientôt, les détails de cette édition anniversaire commenceront à être révélés, qui aura à nouveau Gérone comme grand épicentre de l’événement.