Fin d’une époque alors que la légende de Watford Troy Deeney accepte le transfert du championnat

L’ancien capitaine de Watford, Troy Deeney, a fait part de sa tristesse et de sa fierté après avoir confirmé que son séjour de 11 ans au club était terminé.

Les attaquant de 33 ans, dont le contrat devait expirer à la fin de la saison, part en tant qu’agent libre, des informations suggérant qu’il a conclu un accord de deux ans avec le club d’enfance de Birmingham.

S’exprimant dans un message vidéo posté par le Frelons et le joueur lui-même sur les réseaux sociaux, Deeney a déclaré: «C’est étrange qu’on me demande d’exprimer mes sentiments pour le Watford Football Club et les émotions liées au fait de quitter cet endroit merveilleux.

«Je ressens de la tristesse et une perte semblable à la perte d’un membre de ma famille.

« Je ressens de l’enthousiasme à propos de mon nouveau voyage et de ce qui m’attend dans le futur.

« Par-dessus tout, je suis extrêmement fier de ce que j’ai accompli au cours des 12 dernières années et des amitiés et des liens que nous avons tissés – les gens, le personnel, les fans. Watford a littéralement changé ma vie.

“𝗪𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗱 𝗶𝘀 𝗶𝗻 𝗺𝘆 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁 𝗳𝗼𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿.” ?? Dans un message émouvant et sincère, Troy Deeney s’adresse aux supporters alors que son séjour de 11 ans à Vicarage Road touche à sa fin… pic.twitter.com/SQKZSikJGx – Watford Football Club (@WatfordFC) 30 août 2021

Deeney a rejoint Watford en provenance de Walsall en 2010 et a fait plus de 400 apparitions et marqué 140 buts pour le club.

Le joueur, qui a été condamné à 10 mois de prison pour bagarre en 2012, a poursuivi : « Watford est une petite partie de la planète Terre mais, pendant certaines des années les plus turbulentes de ma vie, c’était le centre de mon univers et je pouvais Je n’aurais pas souhaité que de meilleurs supporters me soutiennent, et j’ai été vraiment honoré d’être le capitaine de ce club et le représentant des supporters sur le terrain.

Watford rend hommage à Deeney

Le président des Hornets, Scott Duxbury, a déclaré sur le site Web du club : « À travers les nombreux hauts et les bas occasionnels, le nom de Troy Deeney est inextricablement lié depuis 11 ans au Watford Football Club.

«Je crois que nous avons été bons pour lui et je sais qu’il a été incroyablement bon pour nous.

«Pour ma part, je réfléchis, en tant que président et PDG, à une relation très positive et mutuellement respectueuse avec Troy, où nous avons toujours cherché à trouver des résultats qui assurent le succès du club et de tous ceux qui y sont associés.

« Cela n’a pas toujours été facile, mais si vous connaissez Troy comme nous, alors vous saurez que l’option facile n’aurait jamais conduit au succès que nous avons connu ensemble.

“Il a partagé les points faibles et les points culminants extraordinaires du parcours du club sous la propriété de la famille Pozzo, y compris en créant des moments qui dureront toute une vie dans la mémoire de tous les supporters de Watford – rien de plus que” cet objectif “(en demi-finale des éliminatoires du championnat contre Leicester) en mai 2013. »