Fin d’une époque : Karl-Heinz Rummenigge quitte son poste de PDG du Bayern Munich

C’est officiel, Karl-Heinz Rummenigge a démissionné prématurément de son rôle de PDG du Bayern Munich. Le joueur de 65 ans devait démissionner à l’expiration de son contrat le 31 décembre, mais voulait apparemment terminer le transfert maintenant pendant l’intersaison.

Oliver Kahn prendra ses fonctions de PDG à partir du 1er juillet. Voici une confirmation officielle du club :

Karl-Heinz Rummenigge quitte son poste de PDG du FC Bayern. Oliver Kahn prendra la relève à partir du 1er juillet. #DankeKalle – FC Bayern US (@FCBayernUS) 1 juin 2021

Rummenigge a expliqué sa décision comme suit :

«C’est le moment le plus judicieux et le plus logique du point de vue stratégique.» « Nous arrivons à la fin de l’exercice, et en même temps une nouvelle phase s’ouvre avec une nouvelle équipe d’entraîneurs. La nouvelle saison devrait être la responsabilité d’Oliver Kahn en tant que nouveau PDG dès le début – également pour le bien des personnes impliquées et donc en termes d’avenir du FC Bayern. « J’ai déjà dit il y a deux ans que nous prévoyions une transition prudente, et elle est enfin mise en œuvre maintenant. Voilà comment il devrait être.”

Ayant fait sa marque en tant que légende du club sur et en dehors du terrain, KHR laisse le Bayern en position de force comme l’un des plus grands clubs du monde. Sous la direction combinée de lui et d’Uli Hoeness, la première équipe a remporté de nombreux titres en Ligue des champions, dont deux triples, et n’est devenue que la deuxième équipe de l’histoire à remporter un sextuple.

Rummenigge a également gardé le Bayern hors du désordre impliquant la Super League européenne, ce pour quoi il n’a pas assez de crédit. Certains cadres du football très intelligents sont tombés dans cette ruse, tandis que KHR a maintenu fermement le Bayern aux côtés de l’UEFA et de la Ligue des champions. S’il peut parfois apparaître comme un peu froid et/ou impitoyable, l’homme a toujours beaucoup aimé le club et a fait tout ce qu’il pouvait pour renforcer son prestige sur et en dehors du terrain.

Aujourd’hui, le Bayern Munich est à la croisée des chemins. Avec Uli et Rummenigge partis, Hansi Flick partant pour la DFB et les départs de joueurs vétérans de David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez – la saison prochaine sera un tout nouveau défi pour un nouveau groupe de personnes à travers le système. Oliver Kahn, Herbert Hainer et Hasan Salihamidzic reprendront la direction du club dans son ensemble, tandis que Julian Nagelsmann se verra confier la direction de la première équipe. Peuvent-ils atteindre les mêmes sommets vertigineux que leurs prédécesseurs ? Seul le temps nous le dira.