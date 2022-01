Fin d’une époque : l’acteur de « Full House » Bob Saget décède à 65 ans, Bollywood pleure

Bob Saget, connu pour son rôle du père bien-aimé Danny Tanner dans la sitcom américaine « Full House », et l’animateur de « American’s Funniest Home Videos », est décédé à l’âge de 65 ans le 10 janvier.

Acteur-comédien, Bob Saget, populairement connu pour son rôle du père bien-aimé Danny Tanner dans la sitcom américaine « Full House », et l’hôte de « American’s Funniest Home Videos », est décédé à l’âge de 65 ans le 10 janvier. Les autorités de Floride ont confirmé la nouvelle en partant ses fans dans l’incrédulité et le choc total. La famille de Saget a publié une déclaration confirmant sa mort. « Nous sommes dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui. Il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et réunissant des gens de tous horizons avec des rires. Bien que nous demandions la confidentialité pour le moment, nous vous invitons à vous joindre à nous pour vous souvenir de l’amour et des rires que Bob a apportés au monde », indique le communiqué.

Le bureau du shérif du comté d’Orange, en Floride, a reçu un appel dimanche concernant un « homme inconscient » dans une chambre d’hôtel du Ritz-Carlton, à Orlando, selon une déclaration du shérif sur Twitter.

« Plus tôt dans la journée, des députés ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, à Grande Lakes, pour un appel concernant un homme inconscient dans une chambre d’hôtel. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré décédé sur place. Les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans cette affaire. » le bureau du comté d’Orange Sherrif a partagé sur Twitter.

Plus tôt dans la journée, des députés ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, à Grande Lakes, pour un appel concernant un homme inconscient dans une chambre d’hôtel. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré décédé sur place. Les détectives n’ont trouvé aucun signe d’acte criminel ou de consommation de drogue dans cette affaire. #BobSaget pic.twitter.com/aB1UKiOlmi – Bureau du shérif du comté d’Orange (@OrangeCoSheriff) 10 janvier 2022

Saget a été vu pour la dernière fois en Floride dans le cadre de sa tournée « I Don’t Do Negative Comedy Tour ». « J’ai adoré le spectacle de ce soir @PV_ConcertHall à Jacksonville. Public admiratif. Merci encore à @RealTimWilkins pour l’ouverture », a écrit Saget sur les réseaux sociaux un jour avant sa disparition.

Vérifiez le tweet ici.

Bollywood pleure

De nombreuses stars de Bollywood, dont Priyanka Chopra Jonas, Parineeti Chopra et Anushka Sharma, se sont rendues sur Instagram et ont pleuré la mort de Bob Saget.

Parineeti Chopra a partagé une image monochrome de l’acteur décédé et a écrit: « Le père du siècle. Le papa de notre enfance. RIP monsieur. Vous avez élevé DJ, Steph, Michelle… et nous tous aussi ».

Partageant un article de presse qui lit Bob ‘le papa le plus fou et le plus méchant’ sur ses histoires Instagram, Priyanka a écrit: « Fin d’une époque. Repose en paix Bob Saget.

Anushka Sharma a également partagé une photo sur Instagram du défunt acteur avec un emoji déchirant.

Les amis de Saget se sont également tournés vers les réseaux sociaux et ont exprimé leur amour pour l’acteur. « Je suis cassé. Je suis vidé. Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby », a écrit John Stamos qui est un acteur, producteur, musicien américain populaire et a également joué avec Sagget dans « Full House ».

Je suis cassé. Je suis vidé. Je suis en état de choc complet et total. Je n’aurai jamais un autre ami comme lui. Je t’aime tellement Bobby. – John Stamos (@JohnStamos) 10 janvier 2022

Richard Lewis, l’un des amis proches de Bob Saget, s’est également montré choqué par la disparition soudaine de son ami. « Mon cœur souffre pour toute sa famille. Dans une entreprise souvent impitoyable, il était historiquement non seulement hilarant, mais surtout l’un des êtres humains les plus gentils que j’aie jamais rencontrés dans ma carrière », a-t-il écrit sur Twitter.

RIP copain.

La vie peut virer à la merde en un instant. Mon cœur souffre pour tout son https://t.co/QgzsNwpO7x souvent une entreprise impitoyable, il était historiquement non seulement hilarant, mais plus important encore, l’un des êtres humains les plus gentils que j’aie jamais rencontrés dans ma carrière.

https://t.co/Lwkfx1XBkA – Richard Lewis (@TheRichardLewis) 10 janvier 2022

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.