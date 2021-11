Fin d’une époque? Les Dodgers ne font aucune offre qualifiante à Kershaw

Les Dodgers ont surpris aujourd’hui en refusant de faire une offre qualificative à leur légendaire lanceur Clayton Kershaw… un pari risqué qui a plusieurs interprétations.

La première : ce n’est pas parce que les Dodgers n’ont pas fait d’offre qualifiante à Kershaw qu’ils ne veulent pas le signer ou qu’ils n’ont aucun intérêt à le garder.

En fait, ce qui s’est passé, c’est que les Dodgers pensent probablement qu’ils peuvent signer Kershaw pour moins d’argent par an que les 18,4 millions de dollars que signifiait l’offre de qualification.

La deuxième chose qui s’est produite (et cela devrait inquiéter les fans) est que les Dodgers ont ouvert les portes à Kershaw pour négocier avec d’autres équipes, facilitant sa signature puisque s’il négocie avec quelqu’un d’autre, l’équipe intéressée n’aurait pas à payer Des « compensations » contre qui portent les joueurs qui ont reçu une offre qualificative.

D’une certaine manière, les Dodgers ont décidé de respecter Kershaw et de lui donner la possibilité de négocier avec qui il veut.

La troisième chose qui vient de se passer, c’est que la direction de Los Angeles a fait un calcul très risqué : à notre avis, ils pensent que le marché des lanceurs ne sera pas aussi bougé et Kershaw ne recevra pas beaucoup d’offres qui ouvriront la porte pour le retenir pour un montant faible et peut-être quelques années.

Cela fonctionnera-t-il pour eux ? On verra, personne n’a un bras comme celui de Kershaw à revendre, même s’il n’est plus dans la fleur de l’âge.

