Fin d’une ère MotoGP alors que la légende Valentino Rossi prend sa retraite

Honoré par les fans, respecté par ses adversaires, admiré par ses collègues athlètes et célébrités – aimé de tous – Valentino Rossi a mis fin à sa carrière acclamée de plus de deux décennies avec une 10e place lors de la dernière course MotoGP de la saison en Espagne le Dimanche.

Le vainqueur Francesco Bagnaia et les autres coureurs ont suivi Rossi après la course jusqu’à ce que le vétéran italien s’arrête devant les tribunes pour saluer ses fans.

Le septuple vainqueur du titre MotoGP Rossi, l’un des plus grands et des plus charismatiques champions de moto, a ravi les fans du circuit Ricardo Tormo de Valence, mais n’a pas été en mesure d’ajouter à ses 199 podiums de première classe.

Des membres d’autres équipes l’attendaient sur la voie des stands pour honorer l’Italien de 42 ans après avoir terminé son tour d’adieu sur la piste.

« C’est la seule chose possible aujourd’hui, offrir un cadeau à Vale », a déclaré son compatriote italien Bagnaia, qui portait un casque avec le numéro 46 de Rossi dessus. « Je veux dédier cette course à Vale et le remercier pour ce qu’il a fait pour nous. »

Plusieurs messages vidéo pour Rossi ont été diffusés à la télévision, notamment ceux des acteurs Tom Cruise et Keanu Reeves ainsi que des athlètes Roger Federer, Rafael Nadal, Lewis Hamilton, Gianluigi Buffon et Andrea Pirlo.

Valentino : Je pense toujours à ce jour comme un cauchemar

L’ancien attaquant brésilien Ronaldo a agité le drapeau à damier à la fin de la course, marquant la dernière fois que le vétéran italien a franchi la ligne.

L’homme de 42 ans, surnommé « The Doctor », envisage de se lancer dans la course automobile après avoir participé au Grand Prix de moto.

« Je pense toujours à cette journée comme un cauchemar, car c’est la fin d’une longue carrière et je pensais que ce serait à Valence mais au final, j’ai beaucoup apprécié donc je dois remercier tout le monde », a déclaré Rossi.

« Tous ceux qui ont travaillé avec moi, tout le paddock, les autres coureurs… ce fut une journée inoubliable et je l’ai apprécié. Ce fut une longue carrière, et toujours un plaisir.

Rossi, le seul pilote à remporter des titres dans les catégories 125cc, 250cc, 500cc et MotoGP, a effectué un dernier tour d’honneur dimanche sous une ovation debout de la foule alors que des feux d’artifice parsemaient le ciel, avant un adieu émouvant avec son équipe Petronas Yamaha.

Un showman sur la moto et en dehors, et célèbre pour ses singeries après la victoire, Rossi a remporté une course MotoGP pour la dernière fois en 2017 avec Yamaha, dans le TT néerlandais à Assen.

Circuit Ricardo Tormo, Valence

Samedi, essais qualificatifs

