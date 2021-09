Fin maligne expliquée: regarder de plus près Gabriel dans le nouveau film d’horreur de James Wan

AVERTISSEMENT DE SPOILER: L’article suivant contient des spoilers massifs pour Malignant. Si vous n’avez pas encore vu le film, continuez à lire à vos risques et périls !

James Wan n’a cessé d’effrayer et de surprendre le public depuis le début de sa carrière. Tout a commencé lorsque John Kramer, présumé mort de Tobin Bell, s’est levé du sol de la salle de bain à la fin de Saw, et depuis lors, le réalisateur nous a impressionnés par de gros chocs à la fin de films comme Dead Silence, Insidious et The Conjuring 2. C’est devenu une partie de ce que nous attendons du travail de Wan – même si cette attente n’était pas suffisante pour nous préparer totalement à ce qui se déroule dans le troisième acte de son dernier film, Malignant.