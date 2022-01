Fin Min notifie à Sebi les règles relatives à la procédure d’enquête et à l’imposition de sanctions

Les règles modifiées précisent les modes de signification des avis et des ordonnances.



Le ministère des Finances a notifié des modifications aux règles du Sebi relatives à la procédure d’enquête et d’imposition des sanctions. Les nouvelles règles sont les suivantes : Règles sur les dépositaires (procédure d’enquête et d’imposition de sanctions) (modification), 2021 ; Contrats de valeurs mobilières (Règlement) (Procédure d’enquête et d’imposition de sanctions) (Amendement) Règles, 2021 ; et Securities and Exchange Board of India (Procédure d’enquête et d’imposition de sanctions) (Amendement) Règles, 2021. Les règles sont entrées en vigueur le 31 décembre.

Les règles modifiées précisent les modes de signification des avis et des ordonnances. Un avis ou une ordonnance émis en vertu des présentes règles doit être signifié à la personne en le remettant ou en le remettant à cette personne ou à son mandataire dûment autorisé.

Il peut également être envoyé par fax, courrier électronique ou services de messagerie instantanée électronique avec courrier électronique, par coursier, courrier rapide ou courrier recommandé.

Sebi a également précisé certaines conditions à cet égard.

En cas de défaut de signification d’un avis ou d’un ordre par l’un des modes, l’avis ou l’ordre peut être apposé sur la porte extérieure. Il peut également se trouver sur une autre partie bien en vue des locaux dans lesquels « la personne réside ou est connue pour avoir résidé en dernier, ou exploité une entreprise ou des travaux personnels, ou travaillé pour la dernière fois, pour un gain et un rapport écrit doit être préparé dans le présence de deux témoins ».

En cas de défaut d’apposition de l’avis ou de l’ordre, celui-ci doit être publié dans au moins deux journaux, l’un dans un quotidien anglais à diffusion nationale et l’autre dans un journal à large diffusion publié dans la langue de la région où cette personne a été dernier connu pour avoir résidé ou exploité une entreprise ou travaillé personnellement pour un gain, conformément aux notifications.

