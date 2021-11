Fin officielle du conservatoire de Britney Spears

La tutelle de 13 ans de Britney Spears est terminée. La juge de la Cour supérieure du comté de Los Angeles, Brenda Penny, a déclaré que la tutelle devrait être résiliée immédiatement lors d’une audience vendredi, rapporte le New York Times. La tutelle a été créée en 2008 pour superviser sa vie et ses finances et est devenue le centre d’un combat public entre Spears et son père, Jamie Spears, qui agissait en tant que conservateur de sa succession. Le fiancé de Spears, Sam Asghari, a célébré la nouvelle en écrivant sur Instagram : « L’histoire s’est faite aujourd’hui. Britney est libre ! »

« À compter d’aujourd’hui, avec effet immédiat, la tutelle a été résiliée en tant que personne et succession », a déclaré l’avocat de Spears, Mathew Rosengart, devant le tribunal, rapporte CNN. « C’est un jour monumental pour Britney Spears. La prochaine étape pour Britney, et c’est la première fois que cela peut être dit depuis environ une décennie, appartient à une seule personne, Britney. »

L’avocat de Britney Spears, Matthew Rosengart, explique les conditions entourant la fin de sa tutelle, dont un « filet de sécurité financière » pour la star. https://t.co/VH7GACoxbW pic.twitter.com/gCidjQrbQu – Variété (@Variety) 12 novembre 2021

Au cours de l’audience, Rosengart et Laurie Ann Wright, avocate de la conservatrice temporaire Jodi Montgomery, ont déclaré avoir déposé un plan de résiliation de la tutelle lundi, rapporte Variety. Les détails du plan sont scellés, mais Rosengart a déclaré à Penny qu’il existe un « filet de sécurité » pour les affaires personnelles et financières de Spears. « Nous nous sommes engagés dans une transition ordonnée du pouvoir », a-t-il déclaré. Le comptable John Zabel aura toujours un « pouvoir administratif limité » dans le cadre du plan de cessation d’emploi.

La tutelle a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années de la part des fans et des observateurs extérieurs, qui se sont demandé pourquoi la tutelle avait duré plus d’une décennie. En juin, Spears, 39 ans, a fait ses premiers commentaires publics sur la tutelle devant le tribunal, faisant des allégations choquantes contre ses conservateurs. Elle a affirmé qu’elle avait été forcée d’utiliser un dispositif de contrôle des naissances, qu’elle ne pouvait pas se marier, qu’elle avait été forcée de prendre des médicaments et qu’on l’avait obligée à travailler contre son gré. Elle a accusé son père d’avoir orchestré la tutelle.

Depuis lors, une série d’événements rapides a conduit à la décision de Penny vendredi. Après que Spears ait finalement été autorisée à choisir son propre avocat et à engager Rosengart, Jamie a étonnamment demandé au tribunal d’envisager de mettre fin à la tutelle, même s’il a nié avoir commis des actes répréhensibles. Il voulait rester jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé, mais Penny l’a immédiatement renvoyé fin septembre. Zabel a été choisi pour servir de conservateur temporaire de la succession de Spears tandis que Montgomery resterait conservateur de la personne de Spears jusqu’à ce qu’une décision ferme soit prise sur l’avenir de la tutelle.

Avant l’audience de vendredi, les avocats de Jamie ont déposé un nouveau document, demandant au tribunal de mettre fin à la tutelle. « Jamie aime et soutient inconditionnellement sa fille. Point final. Comme il l’a fait toute sa vie, Jamie fera tout ce qu’il peut pour la protéger et prendre soin d’elle. Au cours des 13 dernières années, cela a inclus son rôle de conservateur. Maintenant, il signifie mettre fin à son mandat de conservateur », lisent les documents. Il a de nouveau maintenu ses décisions précédentes, croyant qu’il prenait les meilleures décisions pour sa fille, mais a maintenant convenu que l’arrangement devait prendre fin. « Jamie est prêt à stipuler la cessation immédiate du Conservatoire sans réserve ni exception », ont écrit ses avocats.

Bien que la tutelle soit terminée, il reste encore des procédures judiciaires. Les prochaines audiences étaient prévues les 8 décembre et 19 janvier.