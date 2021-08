Fin sismique d’une époque confirmée alors que Lionel Messi quitte officiellement Barcelone

in

Barcelone a confirmé que Lionel Messi ne signera pas de nouveau contrat et met donc fin à son association déterminante avec le club.

L’avenir de Messi s’est avéré un sujet de débat accru depuis qu’il est entré dans la dernière année de son contrat l’été dernier. Après ses tentatives de départ l’été dernier, il est finalement resté sur place. Mais après que Joan Laporta est devenu président en mars de cette année, il s’est engagé à garder la star au club.

Les négociations avaient progressé et des rapports plus tôt cette semaine ont affirmé que le nouvel accord semblait proche. Il est joueur autonome depuis le 1er juillet suite à l’expiration de ses précédents mandats.

Cependant, Marca révélé jeudi soir que tout n’était pas comme il semblait. Messi était en fait plus loin que jamais d’étendre ses liens avec le club, a déclaré la source.

Un communiqué du club espagnol vient de confirmer la nouvelle. Ils ont déclaré : « Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et à l’intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd’hui, cela ne peut pas se produire en raison d’obstacles financiers et structurels (règlement de la Liga espagnole).

“En raison de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés.

“Le FC Barcelone exprime de tout cœur sa gratitude au joueur pour sa contribution à l’agrandissement du club et lui souhaite le meilleur pour l’avenir dans sa vie personnelle et professionnelle.”

La sortie de Messi marque la fin d’une ère non seulement pour Barcelone, mais pour l’ensemble du football européen.

L’Argentin a été avec le Barça toute sa carrière et a fait ses débuts en compétition en novembre 2003.

Depuis lors, il a battu une multitude de records, avec six couronnes de Ballon d’Or sans doute ses réalisations ultimes.

En cours de route, cependant, il a marqué 672 buts et aidé 305 autres en 778 matchs.

En Liga, il a directement contribué à 691 buts en 520 sorties.

La ruine financière de Barcelone a entravé Messi

Comme l’a souligné The Guardian, la situation financière désastreuse de Barcelone n’a pas aidé la situation avec Messi.

Le club devait déplacer les joueurs de leur équipe actuelle pour faire de la place à son nouveau contrat de cinq ans et respecter le plafond salarial de la Liga et les règles du fair-play financier. Et ce malgré le nouvel accord comportant des salaires réduits.

Cependant, ils n’ont pas réussi à trouver une issue appropriée. La dette totale actuelle de Barcelone s’élève à 1 173 millions d’euros, ajoute le journal.

Le nouveau contrat de Messi aurait vu son salaire passer de 45 millions d’euros (38 millions de livres sterling) à plus de 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling).

