Final Day Drama pt. 2: Titres, relégation à décider en deuxième et troisième divisions

(Ceci est la partie 2 de notre série en deux parties sur le dernier jour de la saison 2020-21. Lisez la partie 1 d’hier, où nous couvrons le dernier jour de la Bundesliga.)

Bien que le drame au sommet de la pyramide du football allemand soit relativement inexistant, comme pour toute autre saison, il y a des choses plus importantes à surveiller que les championnats.

Alors que le Bayern Munich a terminé son neuvième titre consécutif en Bundesliga il y a deux week-ends, d’autres équipes étaient dans une compétition serrée pour les places européennes convoitées. D’autres clubs des trois premières divisions du football allemand se battaient soit pour gravir les échelons, soit pour rester dans leur division actuelle.

Dans la deuxième partie, nous examinons qui se bat pour les titres, les éliminatoires et la sécurité en 2. Bundesliga et 3. Bundesliga.

Regardons la configuration du terrain ci-dessous.

(Audacieux indique une position décrochée dans le tableau, l’italique signifie UNIQUEMENT décrocher une compétition [i.e., promotion, safety etc.], les équipes de type normal signifient qu’elles détiennent actuellement la place, mais ne l’ont pas officiellement sécurisée)

2. Bundesliga

Champion: VfL Bochum

Promotion: VfL Bochum, Holstein Kiel

Éliminatoires de la promotion: Greuther Fürth

Lutte pour le titre pt. 1

Comme vous l’avez peut-être remarqué, le VfL Bochum (1er, 64 points, +25 GD) jouera en Bundesliga la saison prochaine pour la première fois depuis la saison 2009-10. Cela a été confirmé et c’est une certitude. Avec les deux autres équipes dans le top 3 du tableau 2. Liga, elles auront aussi la chance de jouer dans l’élite. La question est de savoir s’ils devront ou non jouer à un autre jeu.

Avec la quatrième place du Fortuna Düsseldorf à cinq points de la troisième place, cela devient désormais une course pour décrocher la dernière place de qualification automatique entre Holstein Kiel (2e, 62 points, +23 GD) et Greuther Fürth (3e, 61 points, +24 GD) .

En regardant qui jouent les trois équipes, les jeux les plus faciles se trouvent avec ceux qui sont plus haut dans la table.

Bochum a besoin de très peu contre l’humble SV Sandhausen pour décrocher son quatrième titre de 2. Bundesliga dans l’histoire de l’équipe.

Holstein Kiel, l’équipe qui a éliminé le Bayern en route pour une demi-finale dans la DFB Pokal, n’a jamais joué en Bundesliga auparavant. Leur goût le plus proche était de perdre dans la ronde de promotion de la saison 1964-1965. Kiel a une chance de remonter ce week-end avec un bon résultat contre le SV Darmstadt.

Pendant ce temps, Greuther Fürth, qui n’a disputé qu’une saison désastreuse en Bundesliga, a le test le plus difficile devant eux. Pour obtenir une promotion automatique contre, ils doivent commencer par une victoire contre le Düsseldorf susmentionné, puis espérer que les choses se briseront.

Vous trouverez ci-dessous les scénarios pour remporter le titre et se qualifier pour les éliminatoires.

Scénarios:

VfL Bochum (1er, 64 points, +25 DG) contre SV Sandhausen (15e)

Minimum pour que BOC remporte le titre: Gagner et entrer

OU: Faites correspondre tous les résultats ci-dessous

OU: Lose AND KIE & FÜR tirage

Minimum pour que BOC soit éliminé en séries éliminatoires: Perd et KIE et FÜR gagnent

Holstein Kiel (2e, 62 points, +23 GD) contre SV Darmstadt (8e)

Minimum pour que KIE remporte le titre: Gagnez ET BOC perd

Minimum pour que KIE soit éliminé en séries éliminatoires: Nul / Perd ET FÜR gagne

OU: Perdre et tirage FÜR

Greuther Fürth (3e, 61 points, +24 GD) contre Fortuna Düsseldorf (4e)

Minimum pour gagner le titre: Win ET KIE nul / perd et BOC perd

LA FOURRURE déjà tenir sa place en séries éliminatoires

Relégation

14. SSV Jahn Regensburg

15. SV Sandhausen

16. VfL Osnabrück

17. Eintracht Braunschweig

18. Würzburger Kickers

Les deuxième et troisième divisions ont quatre équipes à risque de relégation.

Jahn Regensburg (14e, 35 points, -16 GD) peut respirer la plus facile des quatre équipes. Ils n’ont aucun risque de chuter jusqu’à la relégation automatique et ne font face aux craintes de la place en séries éliminatoires que s’ils ne parviennent pas à réussir un bon résultat face au FC St. Pauli.

Nous avons déjà parlé du SV Sandhausen (15e, 34 points, -17 DG) et du défi difficile auquel ils sont confrontés face à la 1ère place Bochum.

La place en séries éliminatoires appartient actuellement au VfL Osnabrück (16e, 33 points, -22 GD), qui a battu le Hambourg SV dimanche et éliminé les chances de Der Dino de promotion pour une deuxième année consécutive. Osnabrück joue la 13e place Erzgebirge Aue.

L’équipe avec la montée la plus difficile, Eintracht Braunschweig (17e, 31 points, -25 DG), a besoin de tout pour se frayer un chemin afin de sortir de la zone de relégation. Après avoir perdu quatre de leurs sept derniers, leur seule chance commence par une victoire contre Hambourg repoussé.

Scénarios:

SSV Jahn Regensburg (14e, 35 points, -16 GD) contre FC St.Pauli (9e)

SSV ne peux pas être automatiquement relégué (BRA est de 4 points en arrière)

Minimum pour que SSV passe en séries éliminatoires de relégation: Perdre ET gagner SAN et OSN

SV Sandhausen (15e, 34 points, -17 GD) contre VfL Bochum (1er)

Minimum pour que le SAN passe à la relégation automatique: Perd 1-0 ET OSN gagne ET BRA gagne par 7 ou plus

Minimum pour que SAN passe aux éliminatoires de relégation: Perd 1-0 ET victoire OSN

Erzgebirge Aue (13e) contre VfL Osnabrück (16e, 33 points, -22 DG)

Minimum pour qu’OSN passe à la relégation automatique: Perdre ET BRA gagner

OU: Match nul et BRA gagne par 4 ou plus

OSN déjà tenir sa place en séries éliminatoires

Hambourg SV (5e) contre Eintracht Braunschweig (17e, 31 points, -25 GD)

Minimum pour que BRA assure la sécurité: Gagnez par 7 ou plus ET OSN nul / perd et SAN perd

Minimum pour que BRA remporte les éliminatoires de relégation: Gagnez ET OSN perd

OU: gagner par 4 et tirage au sort OSN

3. Bundesliga

Champion: Dynamo Dresden

Promotion: Dynamo Dresden, Hansa Rostock

Playoff de relégation: FC Ingolstadt

Lutte pour le titre pt. 2

Contrairement à la 2. Liga, il y a une pression extérieure sur le top 3.

Dynamo Dresden (1er, 72 points, +31 DG), l’un des clubs les plus titrés de l’histoire de l’ancien DDR-Oberliga est de retour en deuxième division après avoir été relégué l’an dernier. Ils remporteront le titre de troisième division pour la deuxième fois de l’histoire du club avec un bon résultat contre Wehen Wiesbaden.

Une autre équipe DDR, Hansa Rostock, est sur le point de revenir en deuxième division pour la première fois depuis la saison 2011-12. Ils remporteront une promotion automatique avec une victoire sur le VfB Lübeck déjà condamné.

Mais ces affrontements pourraient pâlir par rapport à ce qui pourrait être le plus grand match des divisions inférieures allemandes ce week-end. C’est une autre édition d’un derby bavarois quand Ingolstadt (3e, 68 points, +14 GD) affronte l’équipe juste en dessous d’eux, 1860 München (4e, 66 points, +36 GD). Les deux équipes peuvent être éliminées. Les deux équipes pourraient participer aux séries éliminatoires. L’un d’eux pourrait décrocher une promotion automatique. C’est le football à ne pas manquer.

Scénarios:

Wehen Wiesbaden (6e) contre Dynamo Dresden (1er, 72 points, +31 DG)

Minimum pour que DRE remporte le titre: Résultat du match avec ROS

DRE ne peux pas passer à la place des éliminatoires de la promotion

Hansa Rostock (2e, 70 points, +19 GD) contre VfB Lübeck (19e)

Minimum pour que ROS remporte le titre: Gagnez ET DRE perdez

Minimum pour que ROS passe en séries éliminatoires: Perdez et ING gagne

OU: Match nul et ING gagne avec 6 buts ou plus

FC Ingolstadt 04 (3e, 68 points, +14 GD) contre 1860 München (4e, 66 points, +36 GD)

Minimum pour ING pour décrocher une promotion automatique: Gagnez et ROS perdent

OU: Gagnez par 6 ou plus ET tirage ROS

ING actuellement détenu relégation playoff

Minimum pour ING d’abandonner les éliminatoires de la promotion: Perdez jusqu’en 1860

1860 ne peux pas clinch promotion automatique

Minimum de 1860 pour remporter les éliminatoires de promotion: Gagnez ING

Relégation

16. KFC Uerdingen 05

17. SV Meppen

18. FC Bayern München II

19. VfB Lübeck

20. SpVgg Unterhaching

Un match nul pour le 1. Le FC Kaiserslautern ce week-end a empêché l’un des plus grands clubs traditionnels d’Allemagne d’abandonner le football professionnel pour la première fois en 120 ans d’histoire. Le VfB Lübeck avait encore deux matchs à jouer dans sa saison à compter de dimanche soir. Mais, après avoir perdu contre FSV Zwickau lundi, leurs chances de survie ont été officiellement brisées.

Après avoir remporté des matchs consécutifs en avril, le KFC Uerdingen 05 (16e, 40 points, -12 GD) n’a réussi que deux victoires lors de ses neuf matchs suivants – dont cinq défaites. Des trois équipes en difficulté de relégation, elles affrontent l’adversaire le plus coriace en 8e place, le SV Waldhof Mannheim.

Une anecdote résume pourquoi SV Meppen (17e, 38 points, -25 DG): ils n’ont plus gagné de match depuis le 21 mars. Pire encore, leur bilan est un horrible 0W-2D-6L. Ils affrontent les sous-performants MSV Duisburg lors de leur dernier match de la saison.

Dans ce qui doit être l’une des pires défenses de titre de tout le football européen, le FC Bayern München II (18e, 37 points, -10 GD) regarde le gouffre. Si vous pensiez que la séquence sans victoire de Meppen était mauvaise, celle du Bayern II a été pire. Leur dernière victoire est survenue contre Wiesbaden le 7 mars et ils sont passés à 0W-4D-7L depuis. Un minimum d’une victoire contre Hallescher FC est nécessaire pour éviter un embarras complet.

Contrairement aux deux premières divisions, il n’y a pas de playoff de relégation entre une équipe des parties inférieures de la 3. Liga et une équipe de la Regionalliga. Trois équipes se battent pour une place.

Scénarios:

SV Waldhof Mannheim (8e) contre KFC Uerdingen 05 (16e, 40 points, -12 DG)

Minimum pour que KFC reste debout: Gagner et entrer

OU: Match nul ET faire gagner le MEP avec moins de 13 buts

SV Meppen (17e, 38 points, -25 GD) contre MSV Duisburg (14e)

Minimum pour que le député européen reste debout: Gagnez ET KFC perd

OU: Gagnez par 13 buts ou plus ET Match nul KFC

Bayern München II (18e, 37 points, -10 GD) contre Hallescher FC (11e)

Minimum pour que BM2 reste en place: Gagnez ET MEP nul / perd et KFC perd

C’est tout le monde: qui reste éveillé? Qui descend? Faites-nous savoir ce que vous en pensez ci-dessous.