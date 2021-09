Final Fantasy 13, The Artful Escape, plus à venir sur Xbox Game Pass

La première série de titres pour septembre a été annoncée pour le Xbox Game Pass.

Le 2 septembre est une journée chargée et il y aura quatre matchs abandonnés pour le service.

Le premier est Craftopie pour Cloud, Console et PC. Vous y arrivez sur une petite île où vous allez rassembler des ressources, récolter des récoltes, combattre des boss, capturer des ennemis, construire une maison, débloquer de nouvelles îles, explorer le monde, etc.

Final Fantasy 13 arrivera également pour la console et le PC. et ici, vous lutterez contre le destin dans la ville céleste de Cocoon et le monde primitif de Pulse en tant qu’héroïne Lightning.

Le même jour, Signes du voyageur versions pour Cloud, Console et PC. Ce jeu de cartes narratif consiste à se connecter avec les gens et votre deck est votre personnage. Le jeu vous fera voyager dans divers endroits pour acquérir des produits pour votre boutique, et en cours de route, vous rencontrerez des histoires, des personnages et des surprises dans un monde où le changement climatique a rendu la vie difficile.

Finalement, Simulateur de chirurgien 2 accède au service pour Cloud, Console et PC. Cette fois-ci, vous pouvez opérer sur Bob en solo ou avec jusqu’à trois amis dans cette simulation basée sur la physique. Il propose des centaines de niveaux créés par la communauté et vous pouvez créer le vôtre à l’aide de l’outil de création de niveau bac à sable.

Le 7 septembre Tour de la Couronne vient à la console et au PC. Dans ce Nightmare Realm, vous guiderez Elle dans un voyage dangereux à travers des donjons générés de manière procédurale, tout en essayant de naviguer parmi les ennemis et les pièges qui ne bougent que lorsque vous le faites grâce au mécanisme synchrone au tour par tour du jeu.

Trois jeux arrivent le 9 septembre et le premier d’entre eux est Respiration pour Cloud, Console et PC. Dans ce jeu de survie inspiré du rétrofuturisme, de l’esthétique soviétique et des films de comédie noire, vous contrôlerez un gars appelé l’Homme qui porte les cendres de son grand-père à un enterrement galactique. Malheureusement, il se retrouve au milieu d’un complot universel en cours de route.

Trône nucléaire arrive le même jour pour console et PC. Dans ce jeu de tir de haut en bas de type roguelike post-apocalyptique, vous vous frayez un chemin à travers les friches tout en collectant des radiations pour muter de nouveaux membres et capacités afin d’atteindre le trône nucléaire.

Finalement, L’évasion artistique arrive sur Xbox Game Pass pour console et PC. Dans ce document, un adolescent prodige de la guitare se lance dans un «voyage psychédélique et multidimensionnel» pour inspirer son personnage de scène et «affronter l’héritage d’une légende folk décédée». Le jeu propose des performances vocales de Michael Johnston, Caroline Kinley, Lena Headey, Jason Schwartzman, Mark Strong et Carl Weathers.

De nouveaux jeux à venir signifient que certains seront expulsés.

Vous avez jusqu’au 13 septembre pour jouer à Red Dead Online et jusqu’au 15 septembre pour jouer à Company of Heroes, Disgaea 4, Forza Motorsport 7, Hotshot Racing, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics et Thronebreaker: The Witcher Tales.