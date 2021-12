Final Fantasy 14 a suspendu ses ventes car il est trop populaire

Le MMORPG acclamé par la critique Final Fantasy 14 a suspendu indéfiniment ses ventes en raison de serveurs trop encombrés à la suite du lancement de sa dernière extension, le très attendu Endwalker.

Alors que nous savions déjà que les serveurs du jeu étaient bien en surcapacité, retirer complètement le jeu de la vente est un énorme geste de la part de Square Enix. Cela s’étend également à l’essai gratuit régulièrement enregistré.

Final Fantasy 14 souffre de problèmes de congestion depuis le lancement d’Endwalker – si vous essayiez de vous connecter et que vous receviez un message d’erreur 2002, cela signifiait littéralement qu’une ville entière était devant vous dans la file d’attente. Selon un récent article de blog du patron de Final Fantasy 14, Naoki Yoshida, l’erreur a depuis été diagnostiquée comme un bogue résiduel remontant à la version 1.0.

We'd like to share an update from #FFXIV Producer & Director Naoki Yoshida on the ongoing congestion, additional game time compensation, suspension of sales, error codes, and our upcoming plans. https://t.co/3WcXX6eVkf

