Final Fantasy 14 dépasse les 24 millions de joueurs

Final Fantasy 14 Le réalisateur Naoki Yoshida a révélé que le MMO populaire a dépassé la barre des 24 millions de joueurs, ce qui en fait le jeu le plus rentable de la série Final Fantasy. Et avec Endwalker, la prochaine extension, qui devrait sortir très bientôt, ce nombre semble sur le point de continuer à augmenter.

Lors d’un point de presse lors d’un événement d’avant-première pour Endwalker, Yoshida a montré la progression constante des joueurs tout au long de la durée de vie du jeu, à commencer par quatre millions au lancement de A Realm Reborn, le redémarrage du jeu qui a changé sa fortune après un début extrêmement troublé lancement. Au moment où la troisième extension, Stormblood, est sortie, elle a atteint dix millions. Ce nombre a doublé au cours des quatre prochaines années, et maintenant, avec la sortie imminente d’Endwalker, Final Fantasy 14 a atteint son dernier jalon de 24 millions.

« C’est peut-être inconvenant de ma part de le dire, mais en ce qui concerne notre activité, nous avons pu obtenir un grand succès. À l’avenir, nous n’épargnerons aucune dépense avec nos investissements pour nous assurer que ce jeu continue d’être celui que notre les joueurs peuvent en profiter », a déclaré Yoshida.

L’équipe mérite d’être fière à ce stade, car ils ont tous contribué à ramener le jeu du bord du gouffre et à en faire l’un des premiers MMO du marché. Et étant donné le succès de Shadowbringers, il y a de grands espoirs pour Endwalker. À en juger par notre aperçu, la dernière extension semble répondre et même dépasser ces nobles espoirs. Et grâce au lancement du jeu sur PS5, il peut toucher encore plus de personnes.

Final Fantasy 14 : Endwalker sortira le 23 novembre sur PC, PS4 et PS5.