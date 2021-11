Final Fantasy 14 : Endwalker repoussé au 7 décembre

Square Enix a annoncé un retard pour l’extension Final Fantasy 14, Final Fantasy 14 : Endwalker.

Initialement prévue pour le 23 novembre, l’extension sortira plutôt le 7 décembre avec un accès anticipé à partir du 3 décembre.

Selon le producteur et réalisateur Naoki Yoshida, le principal facteur derrière le retard était son « propre égoïsme » pour améliorer encore la qualité de l’extension car il s’agissait du premier point culminant majeur des événements (merci, Gematsu).

Yoshida s’est excusé pour le retard et a déclaré que parce qu’Endwalker conclut la première grande saga, il a estimé que l’équipe devait pousser les choses à la limite envisagée.

« En conséquence, nous sommes restés fermement résolus à nous adapter aux plus petites nuances et à nous assurer que notre écriture couvre même les points les plus fins de l’histoire vaste et complexe qui s’est déroulée ces 11 dernières années depuis le Final Fantasy 14 original pour garantir que tout le monde puisse pleinement profitez de leur aventure à Endwalker », a déclaré Yoshida. « Malheureusement, cela a eu pour conséquence que nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous avons réduit le temps requis pour les contrôles d’assurance qualité finaux en raison de ce temps consacré à des améliorations supplémentaires.

« A ce rythme, il y avait un plus grand risque que nous atteignions la date de sortie sans garantir la stabilité en tant que forme de qualité, et pour cette raison, j’ai décidé de reporter la sortie à ce moment. »

Le délai n’est pas trop long, juste quelques semaines, alors j’espère que vous n’êtes pas trop déçu par cela. Pour vous retenir, assurez-vous de lire notre aperçu de l’epxansion.

Square a également annoncé s’attendre à ce que le patch 6.01 arrive le 21 décembre et le patch 6.05 le 4 janvier.

Avec 24 millions de joueurs au dernier décompte, FF14 est disponible pour Mac, PC, PS4, PS5, et il pourrait arriver sur les consoles Xbox à un moment donné dans le futur.