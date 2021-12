Final Fantasy 14 suspend toutes les ventes et les essais gratuits

Naoki Yoshida, réalisateur et producteur de Final Fantasy 14, s’est rendu sur le blog officiel du jeu pour annoncer que la société suspendait toutes les ventes et les nouveaux essais gratuits du très populaire MMO jusqu’à ce que Square Enix maîtrise mieux la situation du serveur.

Depuis le lancement d’Endwalker, la dernière extension du jeu, il a été en proie à des files d’attente monstrueusement longues pour même entrer dans le jeu, avec des serveurs toujours remplis à ras bord. D’une certaine manière, c’est génial pour Square Enix, car le jeu n’a jamais été aussi populaire. Mais à un certain moment, la congestion ralentit la croissance d’un MMO, en particulier celui qui ne cesse de devenir de plus en plus populaire.

« Nous nous excusons pour la congestion continue qui se produit depuis l’accès anticipé et le lancement officiel d’Endwalker », a déclaré Yoshida. « Cela fait près de deux semaines depuis le début de l’accès anticipé et les joueurs connaissent toujours une congestion importante. » Et sur la suspension des ventes et des essais : « Les joueurs connaissent actuellement des temps d’attente extrêmement longs en raison de la forte concentration d’heures de jeu qui dépassent largement la capacité de notre serveur, notamment aux heures de pointe, nous avons donc décidé de suspendre temporairement la vente et livraison de FINAL FANTASY XIV Starter Edition et Complete Edition. De plus, bien que ceux qui ont un abonnement actif aient la priorité pour se connecter, les joueurs d’essai gratuit ne peuvent pas se connecter en dehors des heures tardives de la nuit et tôt le matin, et nous suspendrons donc également temporairement les nouvelles inscriptions pour l’essai gratuit.

C’est dommage pour la congestion, car de l’avis de tous, Endwalker est une extension fantastique et continue la séquence à chaud de Final Fantasy 14 d’être à la fois incroyablement populaire et acclamé par la critique. Et bien qu’il existe une avenue potentielle pour de nouveaux joueurs sur laquelle la porte est toujours ouverte, l’entreprise a actuellement de plus gros problèmes. C’est dommage que les nouveaux joueurs ne puissent pas entrer, peu importe comment vous le coupez. Espérons que cette décision atténue la congestion et que le jeu rouvrira bientôt ses portes à de nouveaux joueurs.

Final Fantasy 14 est maintenant disponible sur PS4, PS5 et PC. Endwalker est également disponible dès maintenant.