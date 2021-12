Final Fantasy 16 pour PS5 : gameplay, date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Le dernier de la série épique Final Fantasy a été annoncé. Final Fantasy 16 pour PS5 offre aux joueurs une toute nouvelle histoire et des personnages au milieu d’esprits, de créatures et de monstres familiers. À ce stade, on ne sait pas encore grand-chose sur Final Fantasy 16, et nous sommes toujours dans le noir sur beaucoup de choses. Pourtant, il y a quelques lueurs à apprécier et à étudier, donc nous ici à Android Central avons rassemblé tout ce que vous devez savoir avant de plonger dans ce magnifique RPG d’action.

Un tout nouveau lancement de jeu Final Fantasy est toujours un gros problème, et avec l’équipe qui développe ce jeu, il pourrait finir par être l’un des meilleurs jeux PS5 disponibles à son arrivée.

Le dernier né de la série fantastique de science-fiction épique, Final Fantasy 16 (XVI), est un RPG d’action solo bientôt disponible sur Square Enix. Annoncé en exclusivité sur console PS5 le 17 septembre 2020, Final Fantasy XVI promet d’être le Final Fantasy le plus époustouflant à ce jour. Comme pour la plupart des jeux Final Fantasy, celui-ci mettra en vedette des personnages entièrement nouveaux dans un nouveau monde avec de nombreux visages familiers sous la forme d’esprits invoqués et d’ennemis monstrueux.

Ce que nous savons de Final Fantasy 16 pour PS5

Produit par Naoki Yoshida, réalisateur et producteur de Final Fantasy 14 : A Realm Reborn, ainsi que planificateur en chef de Dragon Quest X et réalisé par Hiroshi Takai, assistant réalisateur de Final Fantasy 14 : A Realm Reborn, le projet Final Fantasy 16 a élargi pour inclure une équipe complète.

Lors de la révélation du jeu, une bande-annonce intitulée Awakening a été publiée. La bande-annonce a révélé des indices d’un complot centré sur le garde du corps d’un enfant spécial, Joshua, qui est le fils d’un archiduc et semble porter l’esprit d’une invocation familière ou d’Eikon dans son corps. Après un traumatisme assez important, Joshua perd le contrôle de l’Eikon en lui, conduisant à une bataille aux proportions épiques entre Phoenix et Ifrit.

La bande-annonce contenait également deux autres invocations, Titan et Shiva, ainsi qu’un certain nombre d’autres créatures familières, dont un Malboro, un Coeurl et plusieurs Chocobo. Vous pouvez consulter la bande-annonce sur YouTube pour en savoir plus.

Final Fantasy 16 pour le monde PS5

Final Fantasy 16 se déroule dans le monde de Valisthea. Il y a six factions majeures avec un pouvoir politique et militaire à suivre : le Grand-Duché de Rosaria, le Saint Empire de San Breque, le Royaume de Waloed, la République Dhalmekian, le Royaume de Fer et le Dominion Cristallin.

Final Fantasy 16 pour les personnages PS5

Square Enix a déjà dévoilé quelques personnages principaux de Final Fantasy 16. Clive Rosfield, l’aîné des enfants de l’archiduc de Rosaria, a choisi de « maîtriser la lame » et est le garde du corps de son jeune frère, Joshua.

Joshua Rosfield, frère cadet de Clive, est le Dominant du Phénix, exerçant un grand pouvoir malgré son jeune âge et sa petite taille physiquement.

Enfin, il y a Jill Warrick, un membre de la famille Rosfield qui a grandi aux côtés des deux frères et est une bonne amie des deux.

Ce que nous voulons de Final Fantasy 16 pour PS5

Étant donné que Final Fantasy 16 est produit par le même Naoki Yoshida qui a réalisé et produit Final Fantasy 14: A Realm Reborn, les joueurs ont beaucoup à espérer de ce projet. Contrairement à de nombreux jeux Final Fantasy, A Realm Reborn a persisté à maintenir et à développer sa base de joueurs bien après la sortie de nouveaux jeux Final Fantasy, fournissant une excellente base pour les extensions ultérieures. Bien que cela soit dû en partie au fait qu’il s’agit d’un MMORPG, la conception et le polissage de A Realm Reborn ont été largement salués par les critiques et les fans.

Avec chaque ajout apporté à Final Fantasy 14, il a gagné plus d’éloges, inspirant la confiance que Final Fantasy 16 partagera le gameplay solide, les illustrations époustouflantes et l’histoire engageante pour lesquelles Yoshida est connu.

Final Fantasy 16 arrive-t-il sur Xbox Series X|S ou PC ?

Selon Piers Harding-Rolls sur Twitter, Final Fantasy 16 sera exclusif à PlayStation 5 pendant au moins six mois, après quoi il pourrait potentiellement être lancé sur PC. De plus, il resterait exclusif à la console pendant au moins six mois de plus. Actuellement, il n’y a aucun projet confirmé de sortie sur PC ou Xbox Series X et Xbox Series S.

Date de sortie de Final Fantasy 16 sur PS5

Square Enix n’a pas encore communiqué de date de sortie. Yoshida a déclaré sur le blog PlayStation en 2020 que d’autres seront révélés en 2021. En décembre 2021, peu de choses ont été partagées et le jeu n’a toujours pas de fenêtre de sortie. Bien qu’il ait été initialement annoncé d’inclure une version PC, Square Enix n’a actuellement aucun plan officiel pour une sortie en dehors de la PS5.

Il convient de garder à l’esprit que la pandémie continue d’interférer avec le développement du jeu, ce qui signifie qu’il est possible qu’il y ait eu des retards internes. Nous vous tiendrons au courant lorsque d’autres seront annoncées.

