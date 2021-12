Final Fantasy 16 retardé de six mois en raison de COVID

Final Fantasy 16 Le producteur Naoki Yoshida s’est récemment adressé à Twitter pour informer les fans que le jeu serait retardé de six mois en raison de difficultés liées à COVID. Il a précédemment déclaré que nous aurions des informations plus solides dans la seconde moitié de 2021, mais étant donné que nous nous préparons déjà à sonner en 2022, ce navire semble avoir navigué, et pour une bonne raison.

Dans la déclaration publiée sur le compte Twitter officiel, Yoshida a annoncé la mauvaise nouvelle et expliqué pourquoi : « J’ai promis que j’aurais plus d’informations sur Final Fantasy XVI plus tard en 2021. Cependant, j’ai le regret de vous informer que je ne serai cette promesse car les complications résultant de la pandémie de COVID-19 en cours ont retardé le développement du jeu de près de six mois. »

Yoshida a en outre expliqué que l’équipe travaillait à domicile en raison de COVID, ce qui a entravé le développement du titre dans une certaine mesure. Avec la mauvaise nouvelle est venue une nouvelle promesse de montrer le jeu lorsqu’il sera prêt : « Cela dit, nous avons passé une grande partie de 2021 à résoudre ce problème et espérons voir son impact au minimum d’ici la nouvelle année, nous permettant de mieux nous concentrer sur les tâches à accomplir : augmenter la qualité des ressources graphiques, affiner les mécanismes de combat, étoffer les batailles individuelles, mettre la touche finale aux cinématiques et effectuer une optimisation graphique globale. Notre objectif principal est maintenant d’être aussi actif que possible avec le jeu afin de le voir complètement peaufiné. » Il a fixé une date approximative au printemps 2022 pour en montrer plus.

Le scénario principal est déjà terminé, a déclaré Yoshida plus tôt cette année, donc des retards supplémentaires pourraient ne pas être nécessaires. Yoshida est également le producteur du ridiculement populaire Final Fantasy 14 et de sa dernière extension, Endwalker. C’est tellement populaire, en fait, que Square Enix a dû suspendre les achats et les essais gratuits du jeu pour lutter contre la congestion. Il est sûr de dire que Yoshida a beaucoup à faire ces derniers temps, même s’il reste encore assez de temps pour aplanir quelques rides, semble-t-il.