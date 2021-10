Final Fantasy 5 sort dans le cadre de la série de remasterisation de pixels en novembre

Square Enix a annoncé aujourd’hui que Final Fantasy 5 sortira avec des graphismes et un son en pixels améliorés, en tant que remasterisation 2D fidèle le 10 novembre pour Steam et les plates-formes mobiles.

Le jeu met en vedette un jeune homme et son Chocobo, qui se retrouvent attirés par des amis qui changeront leur destin. Dans le jeu, les courants de vent commencent à ralentir et à ralentir, ce qui inquiète le roi, Tycoon. Pour savoir ce qui se passe, il se dirige vers le sanctuaire du vent pour voir le cristal du vent se briser à son arrivée.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Pendant ce temps, le jeune Bartz est témoin d’une météorite frappée à l’extérieur du château et part enquêter. Ici, il découvre la fille de Tycoon, Lenna, gisant inconsciente. Après l’avoir sauvée, le duo rencontre un homme plus âgé, Galuf, avec une amnésie partielle. Lenna lui dit qu’elle est en route pour le sanctuaire du vent pour chercher son père, ce qui fait que Galuf se rappelle qu’il se dirigeait également dans cette direction.

Bartz se sépare du duo mais les rencontre à nouveau alors qu’ils sont attaqués par des monstres. En se dirigeant vers le sanctuaire du vent, les trois entrent en contact avec le chef des pirates Faris qui aide le trio à atteindre le sanctuaire où ils trouvent le cristal brisé – et aucun signe du roi.

Nous n’entrerons pas plus dans le détail de l’histoire ici. Vous n’aurez qu’à y jouer pour en savoir plus.

Outre une histoire intéressante, Final Fantasy 5 propose également un système de tâches détaillé et personnalisable qui vous permet de sélectionner librement les tâches que vos personnages doivent maîtriser. Il présente des classes de retour telles que le mage noir et le voleur et en ajoute d’autres au jeu, notamment le mime et les mages bleus et temporels.

Le jeu prend en charge de nombreux styles de jeu différents et développe le système Active Time Battle, qui a fait ses débuts dans Final Fantasy 4. Si vous n’êtes pas familier avec le système, la façon dont il fonctionne est que le temps est le même pour les ennemis et le joueur. Avec le système, vous êtes capable de voir à quel personnage c’est le tour au combat grâce à une jauge de temps ou ATB qui est depuis devenu un pilier de la franchise.

Les joueurs qui reviennent dans la série remarqueront de nombreuses améliorations et mises à jour telles que des bandes sonores réorganisées, un gameplay amélioré, une interface utilisateur modernisée, des options de combat automatique, etc. Certaines améliorations de la qualité de vie ont été ajoutées, telles que des extras supplémentaires comme le bestiaire, la galerie d’illustrations, le lecteur de musique et la possibilité de sauvegarder à tout moment.

Si vous décidez de pré-acheter Final Fantasy 5 sur Steam, vous recevrez des bonus d’achat anticipé, notamment trois morceaux de musique spécialement réarrangés, deux fonds d’écran et une remise de 20 %. Ces morceaux spéciaux passent des versions originales aux nouveaux arrangements et sont disponibles en achat anticipé ou via le bundle sur Steam.

Les remasters pixelisés de 1 à 6 ont été annoncés via la vitrine Square Enix Presents lors de l’E3 cette année, et chacun est disponible individuellement pour 11,99 $ ou 17,99 $, selon le titre.

Les six jeux de la série Final Fantasy pixel remaster sont également disponibles à l’achat dans le cadre d’un pack pour une remise supplémentaire.