Square Enix a annoncé lors des Game Awards que Final Fantasy 7 Remake Intergrade arrive sur PC le 16 décembre via Epic Games Store.

On ne sait pas encore si le jeu arrivera sur Steam.

Intergrade est la version améliorée du Remake, et il est sorti sur PS5 plus tôt cette année.

Cette version comprend des graphismes mis à jour et un nouveau chapitre appelé Intermission avec Yuffie Kisaragi.

Dans le chapitre, Yuffie et son partenaire Sonon Kusakabe sont en mission dangereuse pour infiltrer Midgar et voler la materia la plus puissante de la Shinra Electric Power Company.

Aux côtés de Yuffie et Sonon, des personnages supplémentaires ont été introduits pour l’entracte d’épisode, notamment Zhijie, un Wutain est un point de contact entre le nouveau gouvernement Wutaian et le QG d’Avalanche, les membres du QG d’Avalanche – Nayo, Billy Bob et Polk, et Weiss, le dirigeant de Deepground, le centre de recherche souterrain top secret de Shinra.

Si vous voulez en savoir plus sur le chapitre, Alex vous raconte son passage ici.