Final Fantasy 7 Remake réinventé avec les prises de vue de la caméra fixe du jeu de 1997 grâce à YouTuber

Il ne fait aucun doute que Final Fantasy VII Remake n’est pas Final Fantasy VII, ce qui explique sans doute pourquoi le remake de 2020 fonctionne à merveille et est si attrayant à la fois pour les fans de longue date et les nouveaux arrivants. Cependant, si l’idée de Remake étant juste un peu plus similaire à son prédécesseur vous intéresse, vous allez adorer un nouveau projet de fans qui cherche à réimaginer le succès de 2020 à travers le même objectif que le classique de 1997 – littéralement.

Comme remarqué par GamesRadar, YouTuber Final FanTV a assemblé une vidéo présentant les six premières minutes de Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII, côte à côte, en utilisant des outils de mod photomode créés par Otis_Inf pour cadrer parfaitement Remake de la même manière fixe que l’original. Selon Final FanTV, la vidéo est censée être une « preuve de concept » qui « inspirera la communauté des moddeurs à rendre FF7R entièrement jouable avec les caméras PS1 FF7 classiques ».

La vidéo suit Cloud et le reste de l’équipe au sol d’AVALANCHE pendant la mission de bombardement emblématique des jeux, commençant par l’arrivée de Cloud sur le quai du train et se terminant par lui plaçant la détonation sur le cœur du réacteur. Final FanTV utilise ce voyage pour présenter les graphismes époustouflants de Remake et les décors avec les mêmes angles de caméra hauts et larges que le jeu original, ce qui rend finalement l’échelle du jeu et l’attention portée aux détails encore plus perceptibles.

Le clip présente également quelques scènes de bataille du jeu recréées pour imiter le style du combat plus lent du jeu original, bien que le YouTuber recommande aux moddeurs de laisser les scènes de bataille seules car elles sont « trop ​​massives » pour être suivies ou bien capturées. Final FanTV a également déclaré qu’ils pensaient que les cinématiques du jeu devraient également « revenir à Remake », car les « changements d’éclairage et de placement » peuvent être dramatiques.

Grâce à l’arrivée récente de Final Fantasy VII Remake sur PC, il semble probable que nous puissions nous attendre à beaucoup de mods amusants, nostalgiques et améliorant la qualité de vie. En espérant que celui-ci fasse la coupe.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.