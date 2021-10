Final Fantasy 7 : The First Soldier arrive sur iOS et Android en novembre

Final Fantasy 7 : Le premier soldat a enfin une date de sortie correcte. Après des taquineries et des tests approfondis, Square Enix a annoncé que le lancement du iOS et Android les versions du jeu auront lieu en novembre, et la pré-inscription pour les titres sera ouverte plus tard ce mois-ci, selon le producteur Tetsuya Nomura.

Annoncé en février, Final Fantasy 7: The First Soldier est un jeu de tir Battle Royale multijoueur qui semble adopter une approche de développement axée sur le mobile.

https://www.youtube.com/watch?v=Vnbr7SG3bag Le jeu sera lancé avec quelques nouvelles fonctionnalités qui n’ont pas été annoncées précédemment, notamment ; prise en charge du contrôleur, un nouveau mode d’entraînement qui vous permettra d’expérimenter des combinaisons d’armes et des configurations de matérias, un didacticiel remanié divisé en deux parties et un nouveau travail, Ninja (qui rejoint d’autres emplois classiques préexistants de Final Fantasy comme Monk, Sorcerer et Guerrier). Salut, Gematsu.

Le premier soldat se déroule à Midgar, 30 ans avant les événements du jeu principal. Vous incarnez l’un des nombreux candidats soldats en lice pour la survie afin de prouver leur valeur pour l’armée Shira. Comme vous vous en doutez donc, l’essentiel du gameplay consiste principalement à tirer, mais vous pouvez également utiliser des capacités magiques et d’autres outils Final Fantasy – y compris des invocations – pour aider votre personnage.

Vous pouvez personnaliser les tenues et accessoires des personnages, obtenir divers skins d’armes et de véhicules, des emotes et plus encore pour créer votre propre soldat unique.

Si vous préférez que vos jeux Final Fantasy soient plus axés sur un seul joueur et l’histoire, ne vous inquiétez pas – Square Enix travaille également sur Final Fantasy 7 Ever Crisis, une version épisodique de l’ensemble de la saga Final Fantasy 7, prenant en compte le jeu original et tout compilations (ainsi que l’ajout d’une nouvelle histoire à la tradition).