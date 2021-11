Final Fantasy 7 : The First Soldier dépasse le million de pré-inscriptions

Final Fantasy 7 : le premier soldat compte désormais plus d’un million de pré-inscriptions et tous les joueurs recevront gratuitement le skin de véhicule utilitaire Shinra lors de la sortie du jeu sur iOS et Android.

Ce nombre élevé a été atteint depuis l’ouverture des pré-inscriptions le 27 octobre. Le jeu devrait sortir le 17 novembre.

Le titre se déroule 30 ans avant les événements de Final Fantasy 7, et vous y rejoindrez les rangs de l’unité d’élite des soldats de Shinra. Ici, un total de 75 candidats s’affronteront en utilisant des armes à feu, des épées et de la magie dans ce RPG-battle royale.

Pour gagner des points d’expérience, vous vaincrez des monstres et vous pourrez faire appel à des invocations telles que Ifrit pour se battre pour vous. Il y a aussi la possibilité d’attraper un Chocobo que vous pouvez chevaucher sur le champ de bataille.

Le jeu a été annoncé en février et la pré-inscription est toujours en cours, alors assurez-vous de vous pré-inscrire et d’être averti dès la sortie du jeu.