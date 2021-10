Final Fantasy Kart Racer Chocobo GP mettra en vedette plus de 20 personnages

Square Enix a révélé que le prochain coureur de karting Chocobo GP comportera au moins 20 personnages parmi lesquels choisir en ce qui concerne Switch l’année prochaine.

La nouvelle a été annoncée par le directeur du jeu, Akihiko Maeda, lors du panel de la société au Tokyo Game Show de cette année ; Maeda a noté que les personnages seront révélés à une date ultérieure, mais n’a pas précisé si les 20+ options seraient disponibles au lancement ou au fil du temps via le DLC (merci, Siliconera).

La présentation a également abordé les mécanismes du jeu, y compris les capacités spécifiques aux personnages que vous pourrez utiliser et l’apparition de sorts magiques comme Aero, Fira, Doom et MBarrier. Lorsqu’un joueur choisit d’utiliser l’un de ces sorts sur la piste, un marqueur apparaîtra au-dessus de sa tête, avertissant rapidement les adversaires à proximité d’essayer de s’écarter de tout danger imminent.

Démarrez vos moteurs et préparez-vous pour une nouvelle expérience de course, avec une liste de dizaines de vos personnages Chocobo préférés, avec leurs propres capacités et variantes uniques. Équipez Magicites et éliminez la concurrence en parcourant divers parcours familiers en modes multijoueur en ligne et hors ligne. Participez à des tournois et devenez le champion en titre de GP !