Final Fantasy Origin, Forspoken et plus confirmé pour l’émission Square Enix TGS

Il va y avoir pas mal de choses à digérer cette année Tokyo Game Show, et Square Enix veut s’assurer que vous êtes préparé et prêt à en savoir plus sur le chaos avant le début de l’événement à partir du 1er octobre.

Du 1er au 3 octobre, Square Enix a beaucoup à faire pour sa vitrine uniquement numérique. Tout démarre avec un presseur d’introduction d’une heure à 19h JST / 6h HE / 11h Royaume-Uni le 1er octobre où vous pouvez vous attendre à un aperçu de ce qui vous attend.

À partir de là, des présentations individuelles axées sur Guardians of the Galaxy, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, Voice of Cards – The Isle Dragon Roars et Chocobo GP sont prévues.

Ce sera la première fois que nous entendrons parler de Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin depuis le lancement de la démo PlayStation 5 en juin. En espérant que nous obtiendrons un peu plus d’informations sur l’expérience de jeu complète de Square Enix et du développeur Team Ninja.

Nous sommes également sur le point d’en savoir plus sur le Chocobo GP récemment annoncé, un nouveau jeu de course de karting se déroulant dans l’univers Chocobo et mettant en vedette des camées d’icônes de Final Fantasy.

Consultez le programme complet du Square Enix Tokyo Game Show ci-dessous (tous les horaires en JST). Nous sommes particulièrement enthousiasmés par la « peinture jazz » du Jour 2 :

Jour 1 – Vendredi 1er octobre

19h – Square Enix Presents TGS 2021 21h – Lounge Jam – Square Enix Music TGS 2021 Special Live concert 22h – Forspoken

Jour 2 – Samedi 2 octobre



13h – Marvel’s Guardians of the Galaxy 15h30 – Final Fantasy Brave Exvius 16h45 – War of the Visions : Final Fantasy Brave Exvius 17h45 – SaGa series 21h – Stranger of Paradise : Final Fantasy Origin 22h – Square Enix Jazz Live Painting

Jour 3 – Dimanche 3 octobre



12h – Final Fantasy Trading Card Game 13h – Chocobo GP 14h15 – Voice of Cards – The Isle Dragon Roars 17h30 – Final Fantasy 7 : The First Soldier