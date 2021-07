Final Fantasy Pixel Remaster pourrait arriver sur d’autres plateformes s’il y a “assez de demande”

in

Final Fantasy Pixel Remaster pourrait éventuellement arriver sur PC et consoles s’il y a suffisamment de demande, a révélé un Q&R publié par Square Enix.

Lorsque la série Pixel Remaster a été annoncée pour la première fois, Internet a réagi dans la joie collective – puis l’horreur – alors que l’éditeur Square Enix a révélé qu’ils ne seraient disponibles que sur les plateformes mobiles.

Les jeux, qui viennent avec des améliorations de gameplay, des options de combat automatique, une interface utilisateur modernisée, une bande-son réarrangée, et plus encore, semblent être une belle façon moderne de profiter des titres classiques, donc les passionnés de Final Fantasy du monde entier semblaient assez vexés quand Square Enix a noté ils seraient exclusifs aux mobiles.

Maintenant, dans une séance de questions-réponses japonaise dédiée, Square Enix a clarifié quelques détails supplémentaires sur le jeu et a reconnu que les titres pourraient se retrouver sur d’autres plates-formes s’il y a suffisamment de demande.

Grâce à un logiciel de traduction, nous avons également appris que le célèbre compositeur Nobuo Uematsu a réarrangé toute la musique des jeux, la rendant plus adaptée aux systèmes modernes, et divers effets sonores ont également été reproduits. Il y aura un lecteur de musique intégré au lecteur de jeu qui vous permettra de revenir en arrière et d’écouter toutes les pistes des jeux.

Kazuko Shibuya a également été chargé de redessiner tous les nouveaux sprites de personnages, c’est pourquoi ils sont différents de ce dont vous vous souvenez peut-être dans les jeux originaux. Ils ne sont pas forcément mauvais, ces nouveaux sprites, juste… différents. Si vous le souhaitez, vous pouvez démarrer un mode galerie qui vous permettra d’examiner tous les sprites pour les personnages et les monstres des joueurs, et vous pourrez également marquer différents monstres sur la carte via le Monster Book.

Les remasters pixelisés de 1 à 6 ont été annoncés via la vitrine Square Enix Presents pendant l’E3, et chacun sera publié individuellement pour 11,99 $ ou 17,99 $, selon le titre. Si vous décidez de précommander, vous pouvez bénéficier de 20 à 22 % de réduction sur le prix de chaque jeu.

Les trois premières entrées de la série Final Fantasy Pixel Remaster sortiront le 28 juillet.