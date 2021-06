Final Fantasy Pixel Remaster vous permet de jouer aux six jeux originaux, à venir sur Android

in

Les rumeurs sont vraies, Square Enix remasterise les six premiers jeux Final Fantasy avec Final Fantasy Pixel Remaster, bientôt disponible sur mobile et Steam. Bien qu’Android n’ait pas été spécifiquement annoncé, vous pourrez probablement le télécharger via le Google Play Store.

Les premiers jeux Final Fantasy sont parmi les titres les plus appréciés de tous les temps, déclenchant une renaissance du RPG qui se poursuit à ce jour. Square Enix a depuis complètement refait Final Fantasy 7, qui vient d’être amélioré pour PS5 récemment avec un nouveau DLC.

Malheureusement, Square Enix n’a pas annoncé de date de sortie autre que “à venir”. Espérons que nous pourrons plonger dans ces titres classiques cette année.

