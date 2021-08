Final Fantasy Player a tous les trophées PlayStation

Materia, trophées, même différence. Capture d’écran : Square Enix

Le 1er novembre 2010, Talan Kirk, qui s’appelle Rebourne07 sur Reddit et PSN, a débloqué son premier trophée dans Final Fantasy XIII pour PlayStation 3. Le 8 août 2021, il a débloqué le dernier trophée introduit dans le DLC de Final Fantasy VII Remake Intergrade. , faisant de lui la seule personne au monde à avoir récupéré tous les trophées PSN de chaque jeu Final Fantasy.

Dans un article publié sur Reddit il y a deux ans, Rebourne07 a célébré le fait d’être l’une des deux seules personnes au monde à acquérir tous les trophées Final Fantasy, partageant la distinction avec un joueur appelé SkullRobot. Depuis ce message, Square Enix a sorti plusieurs jeux Final Fantasy sur PS4, y compris le remaster de Final Fantasy VIII, Final Fantasy VII Remake et la version remasterisée de Final Fantasy: Crystal Chronicles. Bien que ces jeux soient relativement faciles à jouer pour les autres chasseurs de trophées, il existe également les versions PlayStation 5 de Final Fantasy VII Remake et le MMO, Final Fantasy XIV, chacun avec son propre ensemble de trophées.

S’adressant à Kotaku à propos de son trophée, Rebourne07 a déclaré qu’avant la sortie de Final Fantasy XIV sur PlayStation 5 plus tôt cette année, il y avait entre 12 et 15 joueurs avec toutes les réalisations Final Fantasy pour les jeux de la région nord-américaine. Depuis l’introduction de la version PS5, seuls 10 joueurs ont remporté toutes les réalisations du jeu. La compétition la plus proche de Rebourne07, un joueur du nom de DoctorTaco, est actuellement à deux réalisations de Final Fantasy XIV PS5 de le rejoindre au sommet.

Cela fait beaucoup de trophées. Capture d’écran : Profils PSN / Rebourne07

Comme on pouvait s’y attendre, Rebourne07 a dû travailler très dur pour gagner. Dans Final Fantasy XIV : A Realm Reborn pour la PS4, il a dû participer à 1000 Fates, de petits événements spéciaux que les joueurs peuvent gagner pour des points d’expérience. La version PS5 a ajouté un nouveau trophée, portant le nombre de destins requis à 3 000, ainsi qu’un autre nouveau trophée l’obligeant à rassembler 8 000 objets de collection en tant qu’artisan. En plus de tout cela, il a dû jouer deux fois à Dissidia Final Fantasy NT, son jeu FF le moins préféré. C’est une fois pour la version gratuite et une fois pour la version commerciale complète. Il devait gagner au moins 300 matchs en ligne classés. Je pouvais à peine jouer 30, encore moins les gagner. Tout cela en jonglant avec ses trois enfants, un mariage et un travail d’ingénieur logiciel ? Non merci.

Grâce à l’obligation de doubler Dissidia et à l’apparition de Final Fantasy XIV sur deux consoles avec des ensembles de trophées différents, Rebourne07 ne recommande plus aux autres d’essayer de suivre ses traces. Bien sûr, vous êtes tous libres d’essayer. Cela ne lui a pris qu’une décennie parce qu’il jouait aux jeux au fur et à mesure de leur sortie. Son estimation approximative des heures passées est de plus de 3 000, soit moins de six mois, sans compter le sommeil. Allez, lancez-vous.