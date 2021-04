Final Fantasy sur Apple Arcade dans le nouveau jeu Fantasian

Nous avons appris le mois dernier qu’un nouveau jeu Fantasian permettrait aux utilisateurs d’Apple de revisiter le monde de Final Fantasy sur Apple Arcade – et le jeu a débarqué aujourd’hui sur iOS, Mac et Apple TV.

Le créateur Hironobu Sakaguchi a déclaré que rejouer Final Fantasy IV avait été l’inspiration pour le nouveau jeu …

Nous avons découvert le mois dernier à quoi s’attendre.

L’histoire commence dans un royaume régi par des machines. Au sein de cet univers multidimensionnel, l’équilibre du «Chaos et de l’Ordre» devient un facteur clé dans la lutte pour ces royaumes et les machinations des dieux qui souhaitent les contrôler.

Les joueurs assument le rôle du protagoniste, Leo, qui se réveille d’une explosion massive pour se retrouver perdu dans une terre étrange avec un seul souvenir qui lui reste. Alors que les joueurs se lancent dans un voyage pour récupérer les souvenirs de Leo, ils découvriront les mystères de l’infection mécanique bizarre engloutissant lentement tout ce qui est connu de l’humanité.

L’histoire captivante est écrite par Sakaguchi et est complétée par une bande originale du célèbre compositeur de Final Fantasy, Nobuo Uematsu. […]

Pour raconter cette histoire épique, le développeur Mistwalker a abordé un roman sous la forme d’un système de «mémoire» où les joueurs rencontrent et collectent divers souvenirs, entrées de journal et notes présentées sous forme de romans miniatures dans le jeu pour étoffer l’histoire, les royaumes et personnages de Fantasian.

Le jeu apporte une partie de l’expérience de la franchise Final Fantasy, comme le mécanisme « Dimension Battle », qui permet aux joueurs d’envoyer des ennemis déjà rencontrés dans un donjon dimensionnel séparé pour rationaliser le combat et maximiser l’exploration ininterrompue des lieux.