Final Fantasy VII et Dungeons & Dragons, les sorties les plus attendues de juin

Le “remake” du chapitre VII de la saga mythique “Final Fantasy” pour PS5, et un autre classique du jeu de rôle et de l’aventure comme “Dungeons & Dragons : Dark Alliance” pour les consoles de nouvelle génération, PS4, Xbox One et PC, ce sont les lancements de jeux vidéo les plus importants de ce mois de juin.

Parler de “Final Fantasy”, c’est en faire l’une des sagas les plus importantes et les plus durables, créée par Hironobu Sakaguchi à la fin des années 80 et actuellement développée par Square Enix.

Le premier jeu est sorti en 1987 et le dernier en avril de l’année dernière, précisément ce septième opus pour PS4, qui fait maintenant un nouveau bond en termes de qualité pour la nouvelle PS5, et dans lequel il y aura des améliorations graphiques notables, ainsi que de nouvelles histoires et des changements dans les systèmes de combat et d’exploration.

La sortie de ce “remake” est prévue pour le 10 juin.

Une autre des nouveautés les plus attendues pour ce mois à venir est “Dungeons & Dragons: Dark Alliance”, un jeu de rôle d’action à la troisième personne développé et publié par Tuque Games et basé sur la saga fantastique populaire, qui arrivera le 22 juin prochain pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et aussi pour PC.

D’autres classiques qui arriveront en juin seront les « Jeux olympiques de Tokyo 2020 », le jeu officiel des Jeux olympiques, dans laquelle vous pouvez participer à des courses de 100 mètres, 100 mètres nage libre, 110 mètres avec obstacles, saut en hauteur, lancer de marteau, 200 mètres quatre nages individuel, baseball, football, basketball, beach volley, boxe, BMX, tennis simple, double tennis , et ping-pong.

Un jeu qui a la licence officielle et les graphismes 3D, et qui sera disponible sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC, le 22 juin.

Si Final Fantasy est un classique, Super Mario Bros est déjà un emblème du jeu vidéo, et, en ce sens, le nouveau titre du singulier plombier italien du golf, “Mario Golf: Super Rush”, arrive sur Nintendo Switch le 25 juin.

Les autres versions pour les consoles de nouvelle génération, en plus de ses prédécesseurs, sont : « Necromunda : Hire Gun », un jeu de tir à la première personne ; Action-aventure « Stonefly » ; “Alex Kidd in Miracle World DX”, basé sur le titre original de 1986 avec des graphismes améliorés et un nouveau contenu ; “Ever Forward”, un jeu d’aventure et de réflexion, ou “Scarlett Nexux”, jeu de rôle et action.

Il y aura également des exclusivités comme « Wreckfest », un jeu de conduite d’arcade qui sortira le 1er juin uniquement sur PS5 ; “Yonder: The Cloud Catcher Chronicles”, une aventure en monde ouvert qui sortira le 4 juin, ou “Ratchet & Clank: Rift Apart”, l’une des licences d’action et de plate-forme les plus pertinentes de Sony, disponible à partir du 11 juin.

“The Elder Scrolls”, le PC en ligne massivement multijoueur classique à venir sur PS5 et Xbox Series; les mêmes consoles pour lesquelles “Metro Exodus: Complete Edition” sortira, un jeu vidéo d’action et de survie se déroulant dans un monde apocalyptique situé en Europe de l’Est.

Le légendaire jeu de combat “Virtua Figther 5: Ultimate Showdown” sortira sur PS4 le 1er juin ; “Green Hell”, un simulateur de survie qui se déroule dans un monde ouvert Amazon pour PS4 et Xbox One, “Alisa”, un jeu d’horreur pour PC, PS4, Xbox One et Switch.

Pour cette console Nintendo, il existe également une importante sélection de jeux. En plus de « Mario Golf : Super Rush », sortira également « Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 », qui marquera le retour de la légende du skate dans le monde des jeux vidéo (jour 25) ; « Détruisez tous les humains ! Remake “et” Disgaea 6: Defiance of Destiny “(tous deux le 29), ou” Wings os Darkness “, ” Sky: Children of the Light ” et ” DC Super Hero Girls: Teen Powers “.

Les autres jeux qui sortiront en juin sont : « Ghosts’n Goblins Resurrection » (PS4, Xbox One et PC) ; “Astalon : Tears of Earth” (PS4, Xbox One, PC et Switch) ; “Ninja Gaiden : Master Collection” (PS4, Xbox One, PC et Switch) ; “Guilty Gear: Strive” (PS4, PS5 et PC); « Disco Elysium : The Final Cut » (Switch et Xbox Series) et « Green Hell » (PS4 et Xbox One ».