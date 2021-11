Final Fantasy VII : Le premier soldat : ​​la revue Kotaku

Alors que Fortnite reste banni du jardin clos d’Apple, les batailles royales ne manquent pas pour jouer sur les appareils Android et iOS, en particulier avec de grands noms comme Call of Duty: Mobile et PUBG Mobile disponibles. Mais nous avons maintenant une nouvelle expérience PvEvP qui comble le trou de la taille d’Epic Games laissé dans l’App Store. Il vient du développeur Ateam et Square Enix sous la forme de Final Fantasy 7: The First Soldier, une bataille royale gratuite qui est à peu près Fortnite sans les manigances de construction. C’est une bonne chose.

Se déroulant quelque 30 ans avant les événements de Final Fantasy 7 Remake, The First Soldier vous voit sauter dans la peau d’un personnage personnalisable pour affronter 74 autres joueurs, dans un monde plein de dangers environnementaux dangereux, comme des bombes, des dragons inférieurs, etc. L’objectif est d’être le dernier debout, et la façon dont vous vous y prenez dépend de votre style de jeu. Choisissez-vous le guerrier simple et chargez-vous avec une épée, ou sélectionnez-vous le ninja plus acrobatique et disparaissez-vous dans l’ombre ? Les cinq styles de combat différents du jeu sont complétés par des aspects familiers aux fans de Final Fantasy : des sorts magiques via Materia, que vous récupérez dans le monde entier aux côtés de munitions et d’armes à feu, et une traversée rapide à l’aide de divers véhicules tels que des motos et même un adorable Chocobo. (Malheureusement, bien qu’ils aient des barres de santé, je ne peux pas confirmer si Chocobo peut mourir après avoir subi des dégâts. Quoi qu’il en soit, j’espère qu’ils ne le font pas ! Ce serait beaucoup trop déchirant pour moi.)

Lire la suite: Epic remporte un grand procès Fortnite contre Apple

Mais malgré les attributs familiers, The First Soldier a beaucoup plus en commun avec Fortnite ou PUBG. Du saut d’un hélicoptère sur Midgard – la carte unique mais grande du jeu – au viseur d’un fusil d’assaut que vous avez pillé dans un coffre ou un joueur mort, jouer à The First Soldier est étrange si vous abordez cela comme un autre Final Fantasy Jeu. La mêlée rapprochée le met en ligne avec des expériences plus orientées vers l’action comme Final Fantasy 7 Remake et Final Fantasy Crisis Core, mais les éléments FPS ajoutent une couche dynamique qui vous oblige à penser différemment à l’engagement au combat.

Parce que le plus souvent, les joueurs de The First Soldier sont à court d’armes ! En plus de sélectionner l’un des cinq styles de combat – Moine (Tifa), Ninja (Yuffie), Ranger, Sorcier (Aerith) ou Guerrier (littéralement tous les soldats sous le soleil) – vous pouvez vous armer de toutes sortes d’armes. C’est un peu étrange de brandir un fusil de chasse dans un jeu Final Fantasy, mais cela a du sens lorsqu’un guerrier se fraie un chemin vers vous. Comme on dit toujours, n’apportez jamais un couteau (ou une épée) à une fusillade.

Cependant, c’est ici que le déséquilibre entre les combats au corps à corps et à distance se manifeste. Vous n’avez presque aucune chance contre une arme à feu, peu importe à quel point vous êtes habile de près. Et cela n’aide pas, car vous jouez sur un écran tactile, les commandes sont au mieux capricieuses et au pire insensibles. L’utilisation de votre pouce gauche pour contrôler les mouvements du personnage et de votre pouce droit pour attaquer/tirer et utiliser la caméra est d’une lourdeur frustrante, et comme le verrouillage ne suit pas les ennemis, vous faites constamment glisser votre écran pour faire tourner la caméra pour voir où ils sont. Comme certains jeux BR plus frustrants, il est possible de se faire tuer sans même savoir qui l’a fait jusqu’à la killcam, ce qui ne vous aide pas à vous améliorer ou à apprendre.

Cela ne veut pas dire que le combat est terrible. C’est le contraire : le combat est un vrai plaisir ! Chacun des cinq styles est unique, aucun d’eux n’ayant d’avantage particulier par rapport aux autres. Et sortir victorieux d’une escarmouche est une ruée infernale. C’est juste dommage que The First Soldier soit un jeu uniquement sur mobile car cela bénéficierait totalement d’un écran plus grand et d’une manette de jeu. Heureusement, il prend en charge le contrôleur et fonctionne avec des tablettes comme l’iPad, mais il se passe tellement de choses, de l’invocation de bêtes comme Ifrit aux combats en escouades de trois personnes, qu’il peut être difficile de tout analyser sur un petit écran.

Lire la suite: La mission Yuffie de Final Fantasy VII Remake Intergrade est un incontournable

Pourtant, je passe un bon moment avec The First Soldier. C’est le genre de jeu Final Fantasy que je ne savais même pas que je voulais avant son lancement, un mélange intrigant d’éléments emblématiques de la série, comme le thème de la bataille principale de Final Fantasy 7, qui rugit chaque fois que vous descendez de l’hélicoptère sur Midgard et gameplay émergent de type Fortnite pour créer quelque chose d’assez engageant. Cela ressemble à Final Fantasy et c’est vraiment tout ce qu’un fan de la franchise peut demander, même s’il joue plus près de PUBG Mobile. Bien que je veuille The First Soldier sur n’importe quelle console, Ateam et Square Enix ont en quelque sorte fait tomber celui-ci du parc. Il existe même des costumes inspirés de personnages bien connus comme Cloud et Rufus, avec des versions masculines et féminines pour vous mettre vraiment au diapason de la tradition de la série.

Final Fantasy: The First Soldier est le dernier drop de la série JRPG. L’entrée à venir est Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, qui sortira sur la plupart des plateformes majeures le 18 mars 2022. Sinon, il y a beaucoup de Final Fantasy XIV à parcourir, en particulier avec la plus grande extension du MMORPG à ce jour, Endwalker, lancée le 7 décembre. Ensuite, il y a le prochain titre principal, Final Fantasy XVI, bien que les détails soient rares depuis juillet.