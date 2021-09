Final Fantasy XIII arrive sur Xbox Game Pass le 2 septembre

in

Final Fantasy XIII arrive enfin sur Xbox Game Pass le 2 septembre.

Lors de l’événement des fans XO19 2019, Microsoft a annoncé qu’un tas de jeux Final Fantasy viendraient à Game Pass, son service de jeux à la demande, tout au long de 2020. Seuls quelques-uns ont déjà fait cette fenêtre, avec des ajouts (et des départs) intermittents de jeux. comme Final Fantasy VII et Final Fantasy XV. Mais demain en marque un gros dans le stellaire Final Fantasy XIII.

Ce n’est pas tout. Voici tout ce qui arrivera sur Game Pass dans les semaines à venir :

2 septembre

Craftopia, via l’aperçu du jeu (Cloud, Console, PC)Final Fantasy XIII (Console, PC)Signs of the Sojourner (Cloud, Console, PC)Surgeon Simulator 2 (Cloud, Console, PC)

7 septembre

Tour de la Couronne (Console, PC)

9 septembre

Breathedge (Cloud, Console, PC)Nuclear Throne (Console, PC)The Artful Escape (Console, PC)

Mais parce que les choses sucrées sont plus sucrées quand il y a aussi du sel, certains jeux partent bientôt. Tout d’abord, Red Dead Online, le composant en ligne de Red Dead Redemption 2, ne sera pas disponible à partir du 13 septembre. Et les éléments suivants disparaîtront le 15 septembre :

Company of Heroes 2 (PC)Disgaea 4 (PC)Forza Motorsport 7 (Cloud, Console, PC)Hotshot Racing (Cloud, Console)The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Cloud, Console, PC)Thronebreaker: The Witcher Tales ( Cloud, console)

Tout compte fait, les offres initiales de Game Pass de septembre sont assez légères. Mais je suis ravi de revenir dans Final Fantasy XIII. Au risque d’avoir des critiques—je sais, je sais, “C’est juste un couloir”—Final Fantasy XIII est un point culminant pour la série. La distribution des personnages règne. Visuellement, c’est du pur luxe. Et le système de combat du CSB était, sinon parfait, du moins intéressant.

Lire la suite: À la défense de Final Fantasy XIII

Microsoft n’a pas encore annoncé la gamme complète du Game Pass de septembre 2021. Attendez-vous à cela dans deux semaines. Mais, selon l’application, la dernière moitié du mois semble empilée. Le 16 septembre, le jeu d’infiltration soigné Aragami 2 sort. Puis, le 28 septembre voit la sortie de Lemnis Gate, un jeu conceptuel époustouflant qui combine des boucles temporelles de 25 secondes, des tirs de style Halo et une stratégie au tour par tour.

Comme toujours, il y a trop de jeux et pas assez de temps pour tous les jouer.