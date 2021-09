Final Fantasy XIII, SkateBird, Lemnis Gate | Passe de jeu septembre

Découvrez les nouveautés, ce qui vous attend et ce que vous devriez jouer sur Game Pass. Cela peut être beaucoup de choses à suivre, sans parler de savoir quoi jouer à partir de sa bibliothèque massive. C’est pourquoi nous avons créé le Game Pass Show. Rejoignez Kurt pour découvrir les nouveautés, ce qui vous attend et ce que vous devriez envisager de jouer.

Septembre voit l’arrivée de 13 jeux dont Surgeon Simulator 2, Nuclear Throne et Superliminal. Lemnis Gate, Sable et Subnautica : Below Zero seront également à venir ce mois-ci. Pour le choix du personnel de cet épisode, Chris Morris se joint au chat pour parler de Planet Coaster: Console Edition.