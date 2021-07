Final Fantasy XIV change l’icône Hole-y

Les trous disparaissent ! Image : Square Enix / Kotaku

Le réalisateur de Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, veut vraiment que vous sachiez qu’il s’en soucie. Yoshida s’est récemment excusé auprès des joueurs pour les temps d’attente considérablement augmentés par une explosion soudaine et presque inexplicable de la popularité du jeu. Aujourd’hui, Yoshi-P a annoncé que son équipe apportait un léger changement à la classe sage afin d’assurer le confort et le bonheur de tous ses joueurs.

Le changement concerne l’icône spéciale du sage, un nouveau travail de guérisseur qui sera ajouté au jeu lors du lancement de l’extension Endwalker en novembre de cette année. Chaque travail dans Final Fantasy XIV a une icône qui agit comme un raccourci visuel – quelque chose que vous pouvez rapidement consulter pour dire qui dans votre groupe est à quel travail ou à quel travail est destiné un équipement particulier. Les icônes sont distinctes et conçues de telle manière qu’il est facile de dire quel travail l’icône représente. Les Paladins sont une classe de chars et sont donc représentés par un bouclier. Les érudits sont de gros nerds, alors ils ont des lunettes et des guerriers… en fait, je ne sais pas ce que c’est censé être. Si oui, fais moi le savoir.

En fait, je n’ai aucune idée de ce que cela est censé représenter chez un guerrier. Image : Square Enix / Kotaku

L’icône de la sauge s’est inspirée de son arme, les nouliths, qui sont de longs bâtons minces avec des ouvertures à l’extrémité qui planent autour du joueur tirant des lasers – vous connaissez la merde typique des guérisseurs. L’icône de la sauge était simplement ces nouliths regroupés.

Je peux voir comment une personne atteinte de trypophobie pourrait contester cela, et s’il y avait plus de grappes de trous, cela pourrait en fait me déranger. Mais en l’état, l’ancienne icône ne me dérange pas.Image : Square Enix / Kotaku

Pour les gens normaux, l’icône peut sembler inoffensive, mais pour un petit sous-ensemble de personnes, l’icône peut déclencher la révulsion ou le dégoût à cause du regroupement de petits trous.

“Cette aversion est connue sous le nom de trypophobie, et ceux qui en souffrent ressentent du dégoût et de la peur lorsqu’ils voient des grappes de petits trous ou de bosses”, a expliqué Yoshida dans un article sur le site Web de Final Fantasy XIV.

Selon Yoshida, il ne pensait pas que l’icône elle-même poserait des problèmes. Et bien que j’aie moi-même la trypophobie – comme l’explique clairement ce blog désormais tristement célèbre – les petits trous ne me dérangent pas non plus.

Mais Yoshida a expliqué que la réaction à l’icône des personnes souffrant de trypophobie était si forte qu’il s’est senti obligé d’agir.

“Nous avons rapidement reçu des commentaires de joueurs du monde entier, qui nous ont dit que l’icône de la sauge les rendait mal à l’aise ou craintifs”, a écrit Yoshida. « Vous nous avez fait part de vos commentaires sérieux, et il est encore temps de changer les choses. »

La nouvelle icône n’est pas un changement radical par rapport à l’ancienne. C’est la même icône mais les petits trous ont été remplis pour créer un look solide et non troué.

Icône brillante, nouvelle et sans trou. Image : Square Enix / Kotaku

Bien que les trous ne m’aient jamais dérangé de toute façon, j’aime cette réponse de Yoshida. Il a fait une chose, a entendu des commentaires à ce sujet, et bien que la chose soit extrêmement mineure à la lumière de ce qui doit être une période stressante pour sortir Endwalker de la porte aussi polie que possible, il a pris des mesures décisives pour s’assurer que même le plus petit sous-ensemble de ses joueurs ont été pris en charge.