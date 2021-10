Final Fantasy XIV Endwalker pratique | Une autre extension prometteuse vous attend

Final Fantasy XIV est un jeu incroyable, ne diriez-vous pas? Cette déclaration a été encore prouvée après ces deux dernières années d’isolement en raison de la pandémie. Le nombre de joueurs a atteint le chiffre stupéfiant de 24 millions, obligeant l’équipe de développement à augmenter la charge du serveur en raison de la popularité explosive du jeu.

Je joue à FF14 depuis un peu plus de six ans maintenant, et je peux vous dire que le jeu ne fait que s’améliorer avec chaque extension, mais Endwalker continuer cette tendance de couronner la dernière extension avec un contenu plus excitant ? Nous avons assisté à la tournée des médias entièrement numériques pour vous apporter la réponse.

L’événement a débuté par une brève présentation du réalisateur/producteur de FF14 et producteur de FF16 Naoki Yoshida – et il est clair que la situation actuelle du COVID-19 a eu un impact significatif sur le développement. Il a remercié le personnel médical du monde entier pour son travail acharné et a noté que sans eux, l’équipe de développement de FF14 n’aurait pas pu continuer à maintenir le jeu en tant que lieu de rencontre socialement éloigné.

Depuis le moment où je suis entré, jusqu’au moment où nous avons dû nous dire au revoir, j’ai été complètement captivé par le contenu inclus dans cette version de démonstration. Nous avons pu explorer une poignée de zones, y compris la magnifique nouvelle ville centrale d’Old Sharlayan, deux champs sous la forme de Garlemald et Thavnair, complétés par ce que je suppose être le premier donjon de l’extension, la Tour de Zot – un retour à un emplacement de FF4.

Old Sharlayan est époustouflant. Les fans l’ont déjà vu, bien sûr – présenté dans le film CG pour Endwalker qui a été présenté au récent Digital Fan Festival. Les merveilles CG se traduisent bien dans l’architecture du jeu – elles respirent une élégance gracieuse qui vous en dit long sur les personnes qui les ont construites.

Garlemald est tout le contraire. Une terre déchirée par la guerre, elle est presque vide de vie si ce n’est pour les monstres qui errent dans les champs de neige. Cependant, cette neige parmi les ruines ressemble plus aux cendres de la population tombée dans les vestiges de la ville déchirée par la guerre de Garlemald.

Thavnair complète la tournée des lieux extrêmement différente avec une autre saveur. Une belle île tropicale remplie de forêts luxuriantes et de hautes falaises rouges qui dominent des forêts au-dessus desdites forêts avec des temples anciens, cela m’a rappelé Kilika de FF10 alors que je montais dans le ciel à la recherche de FATE pour tester mon niveau 90 Warrior of Light.

Les donjons sont l’endroit où se déroule l’action, cependant. J’avais hâte de sauter dans la Tour de Zot et d’essayer mon travail principal au sein de cette grande structure qui semble tout droit sortie de l’esprit de HR Giger. Alors, j’ai sauté avec mon lapin samouraï et mes compagnons de confiance. Pour les non-initiés, Trust est un mécanisme qui vous permet de vous attaquer aux donjons sans autres joueurs, au lieu d’échanger des compagnons IA pour vous aider. Je trouve que Trust vous aide à apprendre les mécanismes d’un donjon sans pression avant de vous connecter en ligne.

La Tour de Zot est l’un des donjons les plus difficiles que j’ai rencontrés depuis longtemps avec FF14 – du moins jusqu’à ce que vous vous habituiez aux mécanismes présentés par les obstacles qui vous attendent. Lors de ma première tentative, je suis tombé plusieurs fois à cause d’un mélange de panique et de décalage de jeu à distance, mais à partir de la deuxième tentative, je me suis faufilé entre les différentes mécaniques explosives comme une danse bien chorégraphiée.

Au cours de mes plusieurs passages de la Tour de Zot, j’ai essayé le tout nouveau travail, Reaper, car avouons-le, Reaper a l’air super dur à cuire et gothique. C’est une bonne énergie transmise par le sang, à laquelle vous ne pouvez pas dire non. Heureusement, tout n’est pas esthétique – le Reaper est aussi très amusant ! Il peut être un peu difficile de comprendre au début, mais une fois que vous comprenez sa jauge de travail et le fonctionnement de la mécanique du linceul, Reaper se sent bien au point de remplacer mon travail principal, Samouraï.

Malheureusement, je n’ai pas passé trop de temps avec Sage, la nouvelle classe de guérisseur – la pratique a été de courte durée et je dois admettre que j’étais un peu obsédé par Reaper. Je ne suis pas non plus un très bon guérisseur – je laisserai cela à quelqu’un qui comprend vraiment comment utiliser ces classes. J’ai regardé les autres jouer avec Sage pendant mes courses de donjon et mes innombrables rencontres avec FATE et j’en ai vu assez pour savoir que lorsque Endwalker roulera, je lui donnerai le temps qu’il mérite et, espérons-le, deviendrai enfin un guérisseur décent.

Pour les joueurs existants de FF14, il y a un éléphant dans la pièce chaque fois que Endwalker est discuté. C’est une préoccupation pour les joueurs de longue date, alors parlons-en – le « stat squish ». Cependant, pour les nouveaux arrivants qui ne savent pas ce que je veux dire en ce qui concerne le squish de statistiques, essentiellement, se résume à la popularité de FF14, Yoshida et son équipe ont décidé de réduire le nombre car ils veulent continuer à étendre le jeu pendant au moins 10 ans et le plus les nombres sont élevés, plus le jeu ressemble à un plantage côté serveur et avec de plus petits nombres volant autour du jeu, les performances peuvent être améliorées selon Yoshida. Actuellement, l’un des boss de raid de haut niveau a 440 000 000 HP ! Imaginez maintenant la santé d’un boss dans 10 ans – c’est la raison de l’écrasement des statistiques.

Yoshida a déjà essayé de calmer les fans, affirmant que l’écrasement des statistiques n’avait rien d’inquiétant – et je suis heureux d’annoncer qu’il avait raison. Ce n’est pas quelque chose dont il faut s’inquiéter. Les statistiques de votre personnage ont diminué, mais au combat, les ennemis chutent toujours aussi rapidement qu’ils le font maintenant, donc cela ne vous a pas fait paraître plus faible comme beaucoup de gens le pensaient. Dans la présentation, Yoshida a déclaré qu’il faudrait environ cinq minutes pour que les nouveaux chiffres soient naturels, et il n’avait pas tort. Après quelques minutes dans le donjon, j’avais complètement oublié que le squish était une chose.

Un autre objectif de l’écrasement des statistiques est d’aider les nouveaux arrivants ou les joueurs qui reviennent après une absence. Fondamentalement, l’écrasement des statistiques réduira la quantité d’expérience nécessaire pour améliorer votre personnage. FF14 est incroyablement accessible pour les nouveaux arrivants et ceux qui n’ont jamais touché à un MMORPG. J’étais un peu vierge de MMO jusqu’à FF14; Je pensais que c’étaient des jeux qui vous vidaient la vie, mais cette équipe de développement et de jeu comprend que vous avez une vie qui a besoin de votre attention. Je sais que cela peut sembler un peu riche après avoir admis avoir mis 2000 heures dans le jeu, mais rappelez-vous que je joue depuis 6 ans maintenant et que pendant une de ces années j’ai subi une tragédie qui m’a laissé beaucoup de temps libre . Quand j’étais plus occupé, cependant, j’ai trouvé qu’il était facile de reprendre FF14 chaque fois qu’un patch d’histoire sortait, laissant beaucoup de temps pour d’autres jeux et le reste de la vie.

Final Fantasy 14 est un jeu incroyable et abrite une communauté incroyable qui accueille de nouveaux joueurs comme une famille. L’histoire est probablement l’une des meilleures histoires de Final Fantasy – quelque chose que les fans de FF en solo devraient vraiment vivre. Endwalker promet une conclusion passionnante à l’histoire d’Hydaelyn et Zodiark, c’est donc le moment idéal pour sauter et profiter de l’histoire du début à la fin sans l’intervalle de deux ans entre les extensions. Et lorsqu’une porte se ferme, une autre doit s’ouvrir : avec le patch 6.1, une toute nouvelle histoire va commencer.

On a beaucoup écrit au fil des ans sur la Creative Business Division 3 de Square Enix et le sauvetage de FF14 par Naoki Yoshida des fosses d’un échec très public. Depuis lors, le studio a tiré sur tous les cylindres pour expansion après expansion – et bien que cette conclusion ne soit basée que sur une courte expérience pratique, Endwalker ressemble à un autre coup de circuit.

La Tour de Zot prouve que les donjons peuvent toujours garder même les joueurs les plus expérimentés sur nos gardes. De plus, les changements de qualité de vie tels que le nouveau système d’éther de ville présenté dans la récente lettre en direct, et la nouvelle expérience de montée en niveau des statistiques conviviales pour les joueurs signifient que Final Fantasy 14 continue d’être un jeu qui peut plaire à tout le monde. Je suis super excité pour l’accès anticipé le 19 novembre et les mystères qui attendent d’être résolus par mon garçon, Kanem et le casting de FF14.