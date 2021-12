Final Fantasy XIV Endwalker Review – Ça, je ne peux pas le nier

Cette critique présente des spoilers pour Final Fantasy XIV : Endwalker. Lisez à vos propres périls!

Endwalker avait un défi de taille: il devait mettre fin de manière satisfaisante à un scénario de huit ans et mettre la touche finale aux récits tissés dans A Realm Reborn, Heavensward et Shadowbringers. Il devait également résumer les histoires des Scions, l’organisation dans son ensemble et même plus – les arcs de caractère de neuf membres individuels. En d’autres termes, Endwalker devait faire beaucoup de choses dans une seule extension – et cette ambition le propulse à la fois vers ses meilleurs moments, mais met également à rude épreuve les coutures de l’extension.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Final Fantasy XIV Endwalker – Tout ce qu’il faut savoir

Quand Endwalker s’envole, il bondit dans les cieux pour livrer des combats incroyables et surprenants qui se sentent vraiment exaltants. Dans le dernier essai de l’extension, vous, le guerrier de la lumière, combattez l’incarnation cosmique du désespoir, Meteion, qui est la cause des Derniers Jours, semblable à un vaisseau, alors que vous êtes sur le dos de votre ennemi juré. , Zénos. C’est surréaliste, amusant et un incroyable point d’exclamation final. Un conte de héros pour les âges, en particulier pour ceux qui ont commencé si humblement à tuer des rats de quai provocants.

Endwalker a à la fois confiance et verve dans la présentation de son théâtre de boucles temporelles, d’ennemis plus grands que nature et de grands motifs sur le courage contre la « fin » de toutes choses, mais l’ampleur de ce qu’il vise est une cause de turbulence, comme il n’a pas assez de marge de manœuvre pour dire tout ce qu’il veut. En conséquence, le rythme en souffre, laissant le jeu quelque part dans la zone de ballonnement et de sensation de précipitation en raison de la quantité de points d’intrigue, de relations et de rappels qu’il entremêle. Comme un invocateur appuyant désespérément sur chaque bouton dans sa nouvelle rotation, l’histoire nous emmène d’essayer de trouver pourquoi les derniers jours se produisent à Sharlyan et d’introduire l’idée de dynamis, à nous jeter dans un scénario plausible dans lequel nous pourrions découvrir– et cela devait être convaincant, puisque même les Asciens divins étaient à la recherche de réponses – pour nous lancer aux confins de l’univers afin de vaincre ladite cause des Derniers Jours.

Les zones de ballonnement sont ressenties de manière aiguë, notamment dans la deuxième partie de la zone du Labyrinthe de Sharlyan, lorsque vous passez un temps inutile avec Urianger et les Loporrits, certes attachants. De manière frustrante, certains des nouveaux mécanismes de jeu contribuent également à la distension. Les quêtes de suivi, où un PNJ doit vous suivre et empêche l’utilisation d’Etherytes pour se téléporter, sont bien trop courantes. Cela fonctionne lorsque les PNJ ont des choses intéressantes à remarquer dans un nouvel environnement, mais quand ils ne le font pas, vous êtes obligé de trotter à un rythme lent sans raison valable. Les quêtes furtives, où vous devez suivre un PNJ et ne pas être vu à certains points de contrôle, semblent ennuyeuses. Celui où vous suivez une femme Garlean dans une cachette secrète de réfugiés encourage l’immersion narrative, mais en fin de compte, ce n’est ni amusant ni difficile de jouer à un jeu furtif fortement dilué dans FFXIV.

La nature précipitée du scénario affaiblit également le motif mélodique d’Endwalker qu’il veut désespérément que les joueurs entendent, ressentent et réfléchissent : la force face à la fin, la résilience contre la peur, l’angoisse existentielle, le nihilisme, l’inévitable certitude de la mort – ces sont déjà de grandes émotions. Endwalker le fait passer à un autre ordre d’échelle en combinant les émotions effrayantes de plusieurs civilisations intergalactiques déchues en un seul vaisseau représentatif.

Intellectuellement, je comprends l’ampleur du désespoir représenté par Meteion et The Final Days – et n’importe qui le ferait s’il prêtait même à distance attention aux cinématiques. Mais, parfois, je ne l’ai pas vraiment ressenti à un niveau viscéral. La nature accablante de niveaux de peur et de désespoir aussi gigantesques et existentiels, dans une certaine mesure, n’a pas complètement imprégné les éléments en dehors des scènes cinématographiques. Et sans le soutien supplémentaire d’éléments de zone plus apocalyptiques ou de tâches solo intentionnellement adaptées au service des grands thèmes de l’extension, Endwalker vacille occasionnellement, manquant de la friction et de la peur accrue exigées par les scénarios de fin du monde.

Nous ne recevons qu’un aperçu des derniers jours à Thavnair, et bien que certainement urgent, cela semble limité dans sa portée. C’est une calamité, c’est vrai, mais limitée à une région d’une très grande carte. Nous n’avons également qu’une visite rapide de ce qui a exactement dévasté Meteion, ce qui ressemble à un oubli – elle est l’incarnation de toute l’agonie et de la terreur des civilisations passées à l’origine de l’apocalypse même que les joueurs doivent affronter.

Ultima Thule est la dernière zone de ladite tournée, un speedrun à la rencontre des ombres des civilisations déchues afin de se rendre au nid de Meteion. Dans un mouvement narratif intelligent, les écrivains utilisent ces mêmes rencontres avec des dragons, des machines et des extraterrestres d’autrefois pour envelopper la croissance et les motivations de chaque Scion, d’ARR à aujourd’hui.

Chaque scion se « sacrifie » – temporairement bien sûr, vous savez à la seconde « mort » qu’ils reviennent définitivement – pour dépasser les barrières émotionnelles créées par la lie résiduelle des planètes effondrées. Et ce faisant, les scions revisitent leurs vérités et leurs motivations. Cela aurait été plus efficace si cela n’avait pas été aussi pressé et, malheureusement, répétitif avec un manque de tension. C’est particulièrement vrai avec les jumeaux, qui ont déjà eu une conversation à Garlemald c’est bien trop similaire à leur scène sacrificielle. Y’shtola et Urianger obtiennent un moment dérisoire et superficiel, et seule G’raha Tia initie une interaction particulièrement poignante avec un membre d’une civilisation déchue.

L’instance qui communique un avant-goût de désespoir, de malaise et de risque, dans le gameplay réel – en dehors des scènes cinématographiques et des essais – est une quête de Garlemald appelée In From The Cold. Vous êtes jeté dans le corps d’un soldat Garlemald normal et devez sortir furtivement de la zone ennemie avec un minimum de combats. Bien qu’il existe d’autres quêtes furtives pas si géniales dans Endwalker, ce devoir solo se distingue par la création de l’urgence et de la tension qui manquent dans certaines autres parties de l’extension. Le guerrier de la lumière, au niveau 80 et au-delà, a généralement un répertoire d’attaques fantaisistes, et doit donc rester des œuvres plutôt impuissantes au service du récit plus large d’Endwalker pour surmonter l’adversité. Il y a eu un moment, aussi léger soit-il, en rampant sur le sol à la fin de la quête, j’ai pensé que le guerrier de la lumière pourrait mourir – ce qui n’est pas souvent le cas lors du scénario principal.

Mais malgré des problèmes de rythme et un excès de poids, Endwalker est loin d’être une déception. Il y a tellement de choses qui sont gérées habilement. Saisissant les petits espaces entre les grands points de l’intrigue, il étoffe habilement les relations entre les personnages et offre une légèreté bien nécessaire à travers le dialogue. Alphinaud emmenant Estinien à la rencontre de ses parents, Hadès et Hythlodaeus vous passant le monde à vous et aux séparés, et la marche lente forcée où les voix d’amis et d’alliés vous encouragent à aller de l’avant : tous ces petits riffs sont émotionnellement résonnants – un témoignage de la force de l’écriture. Les nouvelles zones sont fantastiques dans leur conception et leur portée, et les épreuves et les donjons sont un régal à apprendre. Personnellement, se faire détruire par Venat/Hydaleyn et le Endsinger – deux femmes magnifiques que j’adorerais à l’autel de – est aussi absolument un frisson en soi. Je suis allé plusieurs fois à la mort avec plaisir en progressant, coupé par le Endsinger jetant des planètes les unes dans les autres ou Venat décidant qu’elle aimait absolument les marqueurs de pile – et par la suite, mon groupe décidait absolument qu’ils ne s’aimaient pas. C’est la marque d’une bonne épreuve.

Et pour les kits de niveau 90, je ne peux parler que pour Red Mage. Le kit de RDM dans les extensions précédentes atteint le juste milieu entre l’utilitaire de fête et le DPS – un travail apprécié pour Verraise mais aussi une sortie de dégâts décente. Et Endwalker ne plaisante pas avec la formule. Sur le chemin du niveau 90, les RDM obtiendront Magick Barrier – un buff de réduction des dégâts à l’échelle du groupe qui améliore également la guérison – et une nouvelle zone d’effet puissante appelée Résolution déclenchée par Scorch. RDM n’obtient pas une métamorphose totale comme Summoner dans Endwalker, mais reçoit à la place de nouveaux sorts qui s’appuient sur la force et l’attrait du travail.

Le combat final de Zenos reflète simultanément le meilleur de ce que Endwalker a à offrir, et aussi là où il échoue. Immédiatement après avoir vaincu Endsinger grâce au pouvoir de l’amitié et avec l’aide de Zenos, nous nous retrouvons dans un surprenant engagement de combat en solo avec ledit assistant-slash-ennemi juré. Je ne l’ai pas vu venir – pas assez de rembourrage n’est établi pour amortir cet atterrissage particulier – ce qui le rend déplacé avec l’arc émotionnel de la partie précédente.

Était-ce un moment jetable, où les scénaristes ont simplement bloqué l’épreuve de force de Zenos à la fin parce qu’ils ne savaient pas quoi faire de lui? Ou était-ce un signe de tête méta vers les joueurs qui trouvent les mécanismes de raid et de combat plus excitants que l’histoire, et donc voici une bataille énergique de fin d’extension? Une lecture narrative généreuse, bien sûr, pourrait également opposer Zenos à Meteion – un gars inerte et apathique qui rejette toutes les influences extérieures par rapport à une création très empathique et absorbant le désespoir comme une éponge. Et en tant que guerrier de la lumière, nous devons vaincre ces deux entités pour préserver « l’équilibre », un thème constant de FFXIV.

Mais à la fin, le sentiment du combat l’emporte sur le pourquoi déroutant de celui-ci. La bataille avec Zenos est hilarante : juste lui et moi, moi et lui, se battant pour l’enfer dans les confins de l’espace. Cela m’a rappelé quand j’ai commencé FFXIV, la joie totale d’apprendre à utiliser une classe et à battre des coccinelles, des rats et des papillons. Avant de vaincre le méchant intergalactique Meteion, les impitoyables impériaux, les dragons assoiffés de vengeance et de servir la justice au nom de grandes causes, nous étions simplement des aventuriers errant et testant où notre épée pouvait nous mener. La bataille de Zenos sert cet esprit initial, et donc même si Endwalker aurait pu enfiler plus de moments Zenos pour nous amener à cet avant-dernier combat, je suis satisfait.

Pour tout ce qu’Endwalker souffre de problèmes de rythme et de la grande quantité d’intrigues qu’il nous lance, un sérieux porte toute l’histoire. Endwalker est jubilatoire dans sa sincérité et tendre dans la façon dont il traite la vie et la mort, les défauts et les défauts inévitables de l’humanité. Il ne recule pas devant les grandes proclamations qui pourraient sembler ringardes s’il s’agissait de n’importe quel autre jeu, avec n’importe quel autre groupe de personnages. Mais parce que c’est FFXIV et parce que les scions sont des gens qui nous ont accompagnés tout au long de la révolution d’Ala Mhigo, évitant l’apocalypse sur le premier, et bien plus encore, les demandes fortes et audacieuses d’Endwalker pour l’espoir, la lumière et l’amour tombent plus du côté attachant que de l’hamfist sentimentalité. Endwalker est une conclusion appropriée et émotionnelle à un voyage de plusieurs années pour nous, aventuriers, et j’ai hâte de voir la suite.