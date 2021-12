Final Fantasy XVI retardé de près de six mois à cause de Covid-19

L’impact de la pandémie se fait toujours sentir. Capture d’écran : Square Enix

Le plan initial était que Square Enix fasse une grande annonce de fin d’année concernant Final Fantasy XVI. Cela n’arrivera pas et le match a été retardé d’au moins six mois.

« La dernière fois que nous nous sommes parlé, j’ai promis que j’aurais plus d’informations sur Final Fantasy XVI un peu plus tard en 2021 », a écrit le producteur Naoki Yoshida dans une annonce officielle. « Cependant, j’ai le regret de vous informer que je ne serai pas en mesure de tenir cette promesse, car les complications de la pandémie de Covid-19 en cours ont retardé le développement du jeu de près de six mois. »

Final Fantasy XVI est développé par un certain nombre de créateurs du monde entier. Dans le cadre des efforts de Square Enix pour compenser l’impact de la pandémie, il a permis au personnel de travailler à domicile. « Cela a malheureusement entravé la communication du bureau de Tokyo, ce qui, à son tour, a entraîné des retards ou, dans des cas extrêmes, des annulations de livraisons d’actifs de nos partenaires d’externalisation. »

C’est compréhensible. La pandémie a bouleversé et compliqué les choses pour les gens du monde entier.

« Cela dit, nous avons passé une grande partie de 2021 à résoudre ce problème et espérons voir son impact au minimum d’ici la nouvelle année, nous permettant de mieux nous concentrer sur les tâches à accomplir : augmenter la qualité des ressources graphiques, affiner les mécanismes de combat, étoffer batailles individuelles, en mettant la touche finale aux cinématiques et en effectuant une optimisation graphique globale.

Selon Yoshida, le plan actuel est de déployer une grande révélation au printemps 2022.

« Je m’excuse profondément auprès de tous ceux qui attendaient avec impatience d’en savoir plus sur Final Fantasy XVI », a conclu Yoshida, « et merci pour votre patience continue pendant que nous concentrons nos efforts combinés sur le développement. »

Est-ce moi, ou est-ce que tu te sens mal que Yoshida continue de s’excuser ? Des choses arrivent. Nous comprenons. Rendez-vous au printemps prochain.