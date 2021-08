Final Hot 100 Hurrah de Grand Funk, avec Frank Zappa

Au moment où ils sont entrés dans le Billboard Hot 100 en août 1976, Chemin de fer Grand Funk – ils avaient rajouté la dernière partie de leur nom plus tôt cette année-là – étaient sur un étrange tour d’honneur.

Les rockers du Michigan, qui se vendaient plusieurs millions de fois, s’étaient effectivement séparés après la sortie au début de l’année de Born To Die, inhabituellement sombre. Cela a culminé au n ° 47 aux États-Unis, le classement le plus bas de leur carrière de sept ans dans les charts là-bas. Mais ensuite vint la nouvelle qu’un certain franc-tireur hautement créatif avait exprimé son intérêt à travailler avec eux.

Cela a incité le dernier cri, dans l’histoire de Grand Funk dans les années 1970, à l’album Good Singin’ Good Playin’, produit par nul autre que Frank Zappa. Le premier album de l’album a été précédé du single « Can You Do It », qui, contrairement à la plupart du reste de l’album, n’a pas été écrit par Mark Farner du groupe.

Au lieu de cela, la chanson était une autre de la série de reprises de Grand Funk de vieux morceaux de leur jeunesse collective. “Can You Do It” avait été un hit du Top 20 R&B aux États-Unis en 1964 pour le groupe Motown the Contours, co-écrit par Richard Street (anciennement des Distants, plus tard les Monitors et finalement les tentations) avec l’ex-femme du patron du label Berry Gordy, Thelma.

Le single est entré dans le Hot 100 au n ° 82, et au cours du mois suivant, il semblait bien parti pour un bon palmarès, car il est rapidement passé au n ° 51. Mais il a culminé au n ° 45 dans ce qui s’est avéré être la dernière représentation de Grand Funk sur le compte à rebours des célibataires américains. Good Singin’ Good Playin’ a culminé à la 52e place, et le groupe l’a encore appelé un jour.

Dans un post-scriptum, Zappa est alors intervenu. « J’ai immédiatement proposé [GFR drummer Don] Brewer un travail puisqu’il ne faisait rien », a-t-il déclaré au NME. « Il est terriblement nerveux et peu sûr de lui, mais c’est un très bon batteur de rock’n’roll… de temps en temps, il pousse une barbe pleine pour se cacher derrière. Zappa et Brewer ont travaillé ensemble pendant un certain temps, mais Brewer et d’autres membres du groupe Grand Funk ont ​​rapidement formé le nouveau groupe Flint.

