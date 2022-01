Finale de la Coupe ATP Canada : horaire et où regarder à la télévision

01/08/2022

Le à 19:44 CET

Le prochain Dimanche 9 janvier à 7h30 du matin Les équipes d’Espagne et du Canada seront convoquées pour s’affronter en finale de la Coupe ATP. En Espagne, nous pouvons le suivre à travers #Allez, la chaîne Movistar + –Espagne a réussi à atteindre le Finale de la Coupe ATP -rappelez-vous que c’est un trophée qu’il n’a jamais remporté- après avoir battu une Pologne difficile qui a été un rival vraiment important à battre. Cependant, Carreño et Bautista ont montré un super tennis, ils partent donc d’une bonne base pour la confrontation contre le Canada. Ce ne sera pas un adversaire facile, puisque les Nord-Américains ont su vaincre la toute-puissante Russie.

HORAIRE ET O VOIR LA FINALE DE LA COUPE ATP ENTRE L’ESPAGNE ET LE CANADA

La grande finale entre Espagne et Canada peut être suivi à travers de la chaîne #Vamos. Disponible chez Movistar + sur les cadrans 8 et 45 de la télévision. Le premier match commencera à 7h30 le dimanche 9 janvier 2022. Ils y feront face Pablo Carreño et Denis Shapovalov céder plus tard vers 9h30 à la rencontre entre Roberto Bautista et Felix Augier.