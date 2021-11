Finale de la Coupe du monde T20 2021 entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande : mise à jour du match AUS contre la Nouvelle-Zélande, joueurs clés, Steve Smith, David Warner, Kane Williamson, Adam Zampa, Martin Guptill, Trent Boult

Pour la Nouvelle-Zélande, le tirage au sort devient doublement important, compte tenu de son bilan lamentable contre ses voisins de Tasman. (Twitter/Coupe du monde T20)

Facteur de lancer Australie vs Nouvelle-Zélande : Lorsque l’Australie affrontera la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la Coupe du monde ICC T20 2021 à Dubaï, l’une des équipes tentera de réaliser un exploit rare lors de la compétition de cette année – gagner le bâton en premier.

Une seule équipe a remporté la première frappe au bâton lors des 14 matchs du Super 12 sur tous les sites. À Dubaï, lieu de la finale, les équipes qui frappent en premier n’ont gagné qu’une seule fois en 12 matchs dans la compétition. La Coupe du monde ICC T20, en particulier les huitièmes de finale, semble favoriser les équipes au bâton. Dans les cinq finales jusqu’à présent, une seule fois – les Antilles en 2012 – une équipe au bâton a remporté la compétition pour la première fois.

Le lieu de la finale de dimanche a également été le lieu de la deuxième place de la Premier League indienne (IPL) qui vient de se terminer. Sur les 13 matchs IPL organisés par Dubaï, neuf ont été remportés par des poursuivants.

Il serait évident que l’équipe gagnante du tirage au sort jouerait en premier, si l’occasion se présentait.

Chiffres contre Kiwis : Pour la Nouvelle-Zélande, le tirage au sort devient doublement important, compte tenu de son bilan lamentable contre ses voisins de Tasman. La dernière fois que les Kiwis ont battu l’Australie dans le match crucial d’un tournoi multi-nations remonte à 1981, a tweeté l’analyste de données Gaurav Sundararaman. Depuis lors, les Australiens ont remporté les 16 matches qu’ils ont disputés, y compris la finale de la Coupe du monde de cricket masculin ICC en 2015.

En T20, les deux camps se sont affrontés 14 fois. Ici aussi, l’Australie détient l’avantage avec neuf victoires. L’une des cinq victoires des Blackcaps, cependant, est survenue lors de la Coupe du monde ICC T20 en 2016 – la seule fois où les deux voisins se sont affrontés dans la compétition.

Ce sera également la neuvième participation de l’Australie à la finale d’un tournoi ICC en nombre limité. Les Kangourous ont remporté cinq de leurs précédentes sorties, dont une contre la Nouvelle-Zélande. Les Kiwis, en revanche, ont perdu les deux fois où ils ont atteint la finale, y compris la défaite déchirante face à l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde de cricket masculin ICC en 2019.

