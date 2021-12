Finale de la saison « The Challenge: Spies, Lies, and Allies » avec Amanda Garcia et Dan Orlovsky

Johnny est rejoint par l’ancien joueur de la NFL et analyste actuel d’ESPN Dan Orlovsky pour entendre son point de vue sur cette saison de The Challenge (0:45). Ensuite, le moment que vous attendiez tous : Amanda Garcia rejoint Johnny pour renverser chaque goutte de thé que le monde a à offrir sur des sujets tels que sa relation désordonnée avec Fessy, son drame avec Tori, le drame de Tori avec Michele, et bien d’autres beaucoup plus (32:54).

Hôte : Johnny Bananas

Invités : Dan Orlovsky et Amanda Garcia

Producteur associé : Sasha Ashall

