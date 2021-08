Finale de la saison ‘The White Lotus’ et Barry Jenkins sur ‘The Underground Railroad’

HBO

Chris et Andy déballent le dernier épisode de l’émission HBO et discutent de ce qui a fait le succès de la saison

Chris et Andy décomposent la finale de la saison de The White Lotus et réfléchissent aux raisons pour lesquelles la saison a si bien fonctionné (1:00). Ensuite, ils sont rejoints par Barry Jenkins pour parler des défis de la création du chemin de fer clandestin (40:49) et de ce qui va suivre (1:17:41).

Hôtes : Chris Ryan et Andy Greenwald

Invité : Barry Jenkins

Producteur : Kaya McMullen

