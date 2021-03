Finale de la série Superstore: Une tragédie capitaliste follement drôle et poignante

«Parfois, c’est agréable d’être gentil», a déclaré ma femme à la fin du dernier épisode du Superstore de NBC. Et c’est peut-être la façon la plus succincte de caractériser la comédie audacieuse mais discrète, qui n’a jamais eu le succès qu’elle méritait au cours de ses six saisons (même si j’ai sûrement essayé de faire ma part).

La dernière saison malheureusement tronquée de la série (qui a été réduite d’un ordre de 20 épisodes à 15 épisodes) a senti une touche se précipiter ici et là alors qu’elle travaillait pour rassembler des fils d’histoire disparates et mettre fin à la série. Mais son dernier arc – dans lequel Cloud 9, l’hypermarché titulaire, cesse ses activités alors que sa société mère se tourne vers les achats en ligne lors d’un ralentissement des ventes de briques et de mortier lié à Covid-19 – a révélé le spectacle à son plus tranchant et le plus poignant.

Je vais commencer par le caractère émouvant. Comme beaucoup des sitcoms les plus acclamées de la dernière décennie, Superstore présentait des personnages qui s’aimaient fondamentalement à un certain niveau, qui ont travaillé ensemble pour essayer de faire de leur lieu de travail fade et ennuyeux un endroit plus excitant.

Nos principaux guides à travers ce monde étaient Amy (America Ferrera), une jeune femme qui n’avait jamais eu l’intention de finir par travailler chez Cloud 9 aussi longtemps qu’elle le ferait, et Jonah (Ben Feldman), qui a pris un emploi là-bas dans la série ‘ pilote, avec l’intention de partir le plus tôt possible. Naturellement, Jonah est resté dans les parages, mais pas seulement parce qu’il est tombé amoureux d’Amy. (Est-ce qu’ils / ne veulent-ils pas des romances peuvent être jouées, mais la connexion Jonah / Amy était peut-être la meilleure des années 2010.) Il s’est également profondément investi dans la vie et les épreuves de ses collègues, comme le mercurial Garrett ( Colton Dunn) et le sarcastique et maussade Mateo (Nico Santos).

Mais contrairement à beaucoup d’autres émissions, Superstore n’a jamais laissé le caractère émouvant submerger les aspects les plus sombres et les plus noueux de la série. Même la finale de la série – un envoi incroyablement doux aux personnages de Superstore qui réaffirme leur affection de base les uns pour les autres – a lieu le dernier jour des affaires de Cloud 9. La série a toujours été consacrée à peaufiner la manière dont les entreprises américaines font de la vie un enfer pour les personnes qui y travaillent.

À un moment de l’avant-dernier épisode, Jonah, pressé de prononcer un discours enthousiasmant, dit qu’il ne sait pas si quelque chose peut être fait pour sauver le magasin. La société mère de Cloud 9, Zephra, a pris et pris et pris de l’équipe Cloud 9, et maintenant elle va tout prendre. Peu importe à quel point les employés du magasin s’aiment ou se soutiennent mutuellement si l’entreprise qui émet leurs chèques de paie s’en fiche fondamentalement.

Cet équilibre entre l’affection interpersonnelle et l’indifférence de l’entreprise a souligné toute l’éthique de Superstore et ses meilleurs scénarios. Qu’importe si Jonah et Amy tombaient amoureux si elle passait à la direction et qu’il commençait à organiser les employés du magasin dans le but de se syndiquer? Comment Mateo allait-il rester un ami bien-aimé et un personnage de soutien si son statut de sans-papiers signifiait qu’il était sous la peur perpétuelle de la déportation (une peur que la série rendait terriblement réelle dans un arc d’histoire mémorable)? Comment les employés de Cloud 9 étaient-ils censés se sentir soutenus lorsque la pandémie a conduit à encore plus de mesures de réduction des coûts pour les entreprises?

Trop de séries aussi poignantes que Superstore se penchent si loin dans leur émotion qu’elles basculent dans la mélasse pure et simple – saccharine et auto-satisfaite plonge dans une bêtise ultra-heureuse. Superstore n’a jamais fait cela, car les conflits de ses personnages étaient rarement les uns avec les autres (et même lorsqu’ils l’étaient, ils ne duraient généralement pas très longtemps). Au lieu de cela, leurs principaux antagonistes étaient les structures plus larges du capitalisme et des États-Unis du XXIe siècle. Le magasin lui-même fonctionnait souvent comme une île qui se sentait isolée des problèmes du monde, un endroit où ses employés pouvaient passer du temps et nouer des amitiés durables. Mais Cloud 9 n’était pas invulnérable aux problèmes du monde. Sa simple existence, plus K-mart que Target, semblait ténue. Tôt ou tard, le capitaliste Grim Reaper venait également pour Cloud 9.

Cette qualité de s’attaquer aux problèmes du monde sans leur être redevable a également donné à Superstore un coup de pouce supplémentaire lors de sa dernière saison, qui s’est déroulée dans le contexte de Covid-19. Les sitcoms ont rarement fait de leur mieux dans leurs dernières années, et Superstore avait une main attachée dans le dos après la sortie de l’un de ses personnages les plus aimés. (L’acteur est passé à autre chose mais est revenu pour la dernière poignée d’épisodes de la série.) Pour aggraver les choses, la saison cinq avait été un pas en arrière par rapport aux saisons trois et quatre, une crise qui ne présageait pas bien pour ce qui allait arriver. .

Pourtant, la saison six était l’une des meilleures de l’émission, en grande partie parce que sa gestion des nombreuses bizarreries idiosyncratiques de la pandémie était meilleure que celle de toute autre émission à la télévision. Superstore a permis à Covid-19 de reculer dans l’arrière-plan sans le perdre complètement de vue. La pandémie n’était pas au cœur de chaque scénario, mais elle était toujours présente, dans les masques que tout le monde portait (généralement), dans les rares nettoyages en profondeur du magasin, dans les règles de sécurité changeantes transmises par les entreprises.

Quand je parle de Superstore, je peux avoir tendance à le faire passer pour une énorme déception, car il est plus facile de parler de la série en fonction de la façon dont elle a affronté des problèmes importants. Mais Superstore était aussi extrêmement drôle à bien des égards. Ses grandes scènes de groupe où tous les personnages se sont réunis pour les réunions du personnel étaient des triomphes d’un timing comique en une fraction de seconde, des écrivains, des acteurs et des éditeurs de l’émission. Ses minuscules interstitiels (montrant des clients se conduisant mal dans Cloud 9) étaient les bienvenus et des gags amusants, des pauses dans la narration juste au bon moment. Et son ensemble comique – qui comprenait plusieurs dizaines de personnages récurrents à la fin de la série – était étonnamment profond.

Superstore n’a pas réinventé la roue, mais il a redécouvert pourquoi la roue était si bonne en premier lieu. Ses 113 épisodes vont apporter beaucoup de réconfort à de nombreux téléspectateurs pour les années à venir, et si vous ne l’avez pas encore regardé, vous avez un merveilleux marathon devant vous. C’était la meilleure sitcom de son époque, et ça me manquera terriblement.

Superstore diffuse intégralement sur Hulu aux États-Unis. Il est disponible dans de nombreux pays à l’international sur Netflix, bien que la dernière saison n’y soit pas encore diffusée.