Finale de la série Wynonna Earp: Wynonna et les autres ont-ils obtenu une fin satisfaisante après quatre saisons?

Le reste de la famille

À part les cinq personnages centraux de Wynonna, Doc, Waverly, Nicole et Jeremy, la finale de Wynonna Earp n’a pas apporté grand-chose en termes de clôture. Nedley emmenait Rachel et Billy à la pêche, pour laisser Waverly et Nicole avoir la maison pour eux après leur mariage, et sa dynamique avec Rachel a été amusante dans la saison 4. Probablement en raison de précautions contre une pandémie, Wynonna Earp n’a fait allusion qu’aux personnages qui ne l’étaient pas présent, comme la Mercedes et la tante Gus nouvellement vampires, plutôt que de les inclure comme invités au mariage, bien qu’il y ait eu un gentil clin d’œil à Dolls avec une chaise au mariage marquée de son nom.