Finale de l’Euro 2020: Boris écrit une lettre personnelle à l’équipe de Southgate – “Ramenez-le à la maison” | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Premier ministre a écrit au directeur, l’appelant à « le ramener à la maison ». “Nous ne faisons pas qu’espérer ou prier”, a-t-il écrit.

“Nous croyons en vous, Gareth, et en votre incroyable équipe.”

L’équipe d’Angleterre affrontera l’Italie à Wembley dimanche à 20h.

“Au nom de toute la nation, bonne chance, bon jeu – et ramène-le à la maison!” a écrit M. Johnson.

Dans la lettre, le Premier ministre a écrit que l’équipe de Gareth Southgate avait « déjà fait l’histoire ».

“Vous avez remonté le moral de tout le pays, et demain nous savons que vous pouvez aussi soulever ce trophée.”

L’équipe de Gareth Southgate a été inondée de messages de soutien avant la finale de dimanche.

La reine a présenté la Coupe du monde 1966 à l’équipe d’Angleterre, sans que l’on sache que ce sera la dernière fois que l’équipe atteindra une finale dans un tournoi majeur depuis 55 ans.

“Il y a 55 ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de remporter la finale d’un grand tournoi de football international”, a écrit le monarque.

“Je veux vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain avec l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit, l’engagement et la fierté avec laquelle vous vous êtes conduits.”